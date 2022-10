Yalitza Aparicio luce impactante vestido plateado en producción de HBO Max

Yalitza Aparicio se ha consolidado como una de las actrices mexicanas más queridas e importantes del país y tras su paso por "Roma", la película con la que alcanzó la fama mundial y hasta una nominación a los Premios Óscar a la categoría de Mejor Actriz, ha comenzado a protagonizar todo tipo de proyectos cinematográficos, incluyendo una participación especial en una producción de HBO Max que la audiencia aplaudió.

Este fin de semana Yalitza Aparicio recordó este momento importante de su carrera como actriz a través de una historia en su cuenta de Instagram, en donde se encuentra caracterizada como "La Luna", un personaje de la segunda temporada de "Los Espookys", uno de los grandes éxitos de HBO Max. Para la ocasión, la famosa de 28 años se lució como nunca con el look más lujoso y brillante que ha llevado en los últimos años.

Pues el look destaca por un impactante vestido plateado que no sólo ilumina por la tonalidad, sino por el brillo tejido en cada centímetro, así como los accesorios en los que es imposible no notar una corona que recupera la forma egipcia por llevar la pedrería desde la frente hasta media espalda imitando así la caída natural del cabello; mientras que en la parte trasera se esconde un recogido que permite que este accesorio tenga todo el protagonismo y a la vez enmarque el rostro de la actriz.

¿La recuerdas en su personaje de "La Luna"? (Foto: IG @murielparradiaz)

En esta producción Yalitza Aparicio sorprendió al sólo dejar las manos y el rostro a la vista, pues el resto de su cuerpo está cubierto por una tela plateada con la que logra esa imagen futurista del look y que acompaña a los protagonistas de "Los Espookys" en su aventura por la Ciudad de México. Por supuesto, el diseño del vestido tenía que ser muy espectacular y la famosa no dudó en recordarlo este fin de semana.

Pues compartió una publicación en la que se observa parte de la grabación en la que se le observa con un vestido entallado de cuello alto y mangas largas, mismo que cuenta con una falda ligeramente holgada y con una cola larga también repleta de brillo que los productores de la serie no dudaron en presumir dejándola fuera de la silla en la que la actriz está sentada.

Con esta publicación los fanáticos de la serie de HBO Max y de la actriz no dudaron en elogiar a la famosa con comentarios como "reina, Yali" y "un placer ver de nuevo a Yalitza Aparicio".

SIGUE LEYENDO

Mariazel, más bella que nunca, se corona como la reina del estilo con entallada minifalda plateada

María León presume su silueta en ajustado conjunto rojo

Desde la cama, África Zavala derrocha belleza con blusa strapless en fin de semana