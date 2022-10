Yalitza Aparicio responde a los "haters" con canción de Molotov | Video

La actriz Yalitza Aparicio se vuelve cada vez más activa en sus redes sociales, sobre todo en TikTok, en donde ha conquistado a sus seguidores por sus divertidos videos en donde también aprovecha para contestar a los "haters", como lo hizo éste viernes con una canción de Molotov. Igualmente, en el clip mostró su orgullo mexicano, el cual deja ver a todos los eventos o portadas en las que participa.

A provechando que se terminó el llamado "Mes Patrio", Yali, como le dicen sus seguidores de cariño, eligió un filtro con la bandera de México para hacer "lip sync" a la canción "Gimme tha Power", uno de los éxitos de la banda Molotov, quienes recientemente se convirtieron en tendencia al desatar la polémica por su más reciente tema "Quiten El Trap", en donde critican el género urbano.

La actriz originaria de Oaxaca interpretó la estrofa que dice "Porque no nacimos donde no hay que comer. No hay porque preguntarnos como le vamos a hacer. Si nos pintan como unos huev*nes. No lo somos. ¡Viva México Cabr*nes!". De esta forma generó cientos de reacciones entre sus miles de seguidores en la plataforma de videos.

Yalitza Aparicio conquista TikTok con su video

La actriz, que regresa a la pantalla con cintas como "Presencias", se ha mostrado siempre orgullosa de ser mexicana, sobre todo de pertenecer a una comunidad indígena. Aparicio, de 28 años, ha llegado a horrar a sus raíces en algunas portadas de revista, en donde combina lo mejor de las tendencias, con trajes típicos o que hacen referencia a alguna característica nacional.

La protagonista de "Roma" se ha convertido también en modelo, por lo que poco a poco ha comenzado a destacar por su forma de vestir, como por ejemplo en este video de TikTok, en el que a pesar de llevar un look muy casual se robó las miradas, comprobando que está siendo un ícono del estilo para muchas mujeres.

La actriz se lució con unos pantalones de talle alto, los cuales se han convertido en sus favoritos, pues favorecen a todo tipo de cuerpo y estilizan la figura. Asimismo, combinó esta prenda un un top de tirantes hechos con polipiel en color negro, que hizo el match perfecto con el cinturón grueso que llevaba para así hacer el efecto de mini cintura.

La actriz mexicana se encuentra en uno de sus mejores momentos, ya que actualmente está en "Presencias", cinta que está disponible en VIX+, y la serie “Los Espookys” de HBO Max, las cuales marcan su regreso a la pantalla. A pesar de que habría recibido varias propuestas, Aparicio admitió que rechazó algunos papeles para romper con los estereotipos.

