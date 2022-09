Molotov lanza "Quiten El Trap" y lo tunden en redes por ser "el tío rancio"

Molotov se ha convertido en tendencia en redes sociales como Twitter, esto debido a que lanzó su nueva canción "Quiten El Trap", la cual ya está generando debate, pues mientras muchos los defienden por seguir fiel a su estilo, otros más los critican debido a que se ha convertido en "el tío rancio" y dejó de ser la banda que lanzaba críticas sociales contra el gobierno y la sociedad.

La banda de rock mexicana regresó a la escena musical con su tema "Quiten El Trap", del cual también reveló el video el día de ayer. Las escenas retratan un torneo muy singular de boliche, ya que hay varias personas con diferentes estilos participando, por lo que ejemplifican a algunos estilos musicales, entre ellos el reguetón y el trap, los cuales han adquirido mucha popularidad entre los jóvenes.

En tanto, en la letra se hace referencia al género musical, además de que en el coro dice "que muera el reguetón, pongan rock and roll, ha vuelto Molotov". Muchos de sus fanáticos y personas que no le gustan los géneros urbanos han reaccionado favorablemente al tema musical, por lo que está en el puesto 21 en las tendencias de YouTube, sin embargo, en otras plataformas la repuesta no es tan favorable.

Tunden a Molotov por su canción en contra del reguetón

En Twitter la discusión sobre la canción de Molotov sigue dando de qué hablar, pues muchos consideran que la banda ya no se actualizó, por lo que los calificaron de los "tíos" y "viejos rancios", quienes descalifican los gustos de las nuevas generaciones, debido a que no se parecen a los suyos.

"Molotov está bien verga, pero su nueva rola es el típico viejo rancio que cree que su generación fue la mejor. Del vato que se emputa porque ya no ponen nada de lo que le gusta en las fiestas" y "Los señores de Molotov mostrando su incapacidad de adaptarse a nuevos tiempos, con una letra malísima e intolerante, mostrando que su era ya pasó y que han envejecido mal", son solo algunos comentarios que se pueden leer en la red social.

Leyenda

Leyenda

Leyenda

Sin embargo, hay quienes salieron a su defensa, pues afirman que este es el estilo de la banda y están de acuerdo en lo que la canción dice. Sin embargo, a quienes hicieron una análisis mucho más allá, y aseguraron que el sencillo no sólo es una crítica a los géneros urbanos, sino también a aquellos que piensan que sus gustos musicales son mucho mejores.

"#Molotov en su canción #quiteneltrap se burla del reggaetón, del trap y de la banda que dice, quiten el trap y pongan rock... se burlan de todos, siempre han sido así esos weyes, pero siguen sin entender y se ofenden, pinches tontos", aseguran algunos usuarios.

Leyenda

Leyenda

En los últimos años Molotov ja causado controversia, hace algunos meses, en el marco de los festejos de Orgullo LGBTTTQA+, resurgió el debate sobre la canción "P*to", la cual aseguraron que era un himno para la comunidad gay, desatando una serie de críticas y llegando a enfrentarse con Christian Chávez, de RBD.

SIGUE LEYENDO:

López Gavito ayudó a Molotov en sus inicios vendiendo discos en la calle