Tunden a Kylie Jenner tras "obligar" a Timothée Chalamet a derrochar amor frente a las cámaras

Kylie Jenner y Timothée Chalamet son una de las parejas del momento en el mundo del espectáculo, pero ni ellos se salvan de ser "atacados" en redes sociales y por expertos. En esta ocasión, la pareja fue vista en el torneo de tenis de Indian Wells, en California. En dicho torneo fueron vistos derrochando amor en sus lugares, pero las redes y los expertos en lenguaje corporal hicieron de las suyas y comenzaron a criticarlos, ya que aseguran que fue un beso muy frío.

Después de verlos mostrando lo mucho que se aman en los Premios Oscar, llegó el momento del torneo de tenis de California, donde aparecen en el palco disfrutando del evento, mientras derrochan miel y amor. Como era de esperarse, los famosos llamaron la atención de los asistentes al evento y de las cámaras de televisión por lo que fueron captados en diferentes momentos del partido de tenis. En algunas ocasiones fueron vistos mostrándose románticos.

La pareja fue vista el pasado 9 de marzo en el partido entre Holger Runer y Ugo Humbert en el BNP Paribas Open, en el Indian Wells. Durante el partido fueron captados en diferentes momentos, pero hubo uno especial que llamó la atención de todos. Kylie intentó darle un beso para que una amiga le tomara una foto. La empresaria tomó el rostro de su novio. Él se quitó los lentes de sol para complacerla, pero parecía no estar de acuerdo con el momento. Esto fue lo que los fans criticaron, ya que aseguran que el actor fue forzado para dicho beso.

?CRINGE nivel máximo: Kylie Jenner y Timothée Chalamet derrochan “amor” en un partido de tenis… pero, ¿por qué ella parece más enamorada? uD83DuDC40



La manera en que KYLIE lo jala para besarlo cada vez que ve una cámara… ¿relación o performance para los paparazzi? uD83DuDCF8uD83DuDC8B… pic.twitter.com/sRBTgGcRPd — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) March 10, 2025

Critican a Timothée por verse forzado a un beso de Kylie

A través de redes los expertos expertos en lenguaje corporal de la empresaria no dudaron en arremeter contra el actor de raíces francesas, ya que había hecho el "favor" de quitarse las gafas de sol para que su pareja le diera un beso. El gran problema es que en la postal se le muestra incómodo y un poco forzado a realizar el acto para la foto, por lo que eso no podía ser permitido por los fans de Jenner.

"Timothée amablemente se quita sus gafas de sol para posar para la cámara, pero Kylie toma el control de la coreografía de una manera dominante y exigente, sujetándole la cabeza para intentar convertir su pose educada en una foto de pareja", explicó Judi James, experta en lenguaje corporal, en entrevista para Daily Mail.

Chalamet habría sido forzado a darle un beso a Jenner (X: kyliezinho -cuenta parodia-)

Por otro lado, Jemery Freeman, lector de labios forense, explicó que previo a la foto, Kylie le pidió que se tomaran la postal, a lo que el actor le dijo que espera un minuto. Después de la foto, Jenner habría notado cierta incomodidad del actor, a lo que le habría preguntado si estaba bien. El experto explicó que Chalamet dejó claro que no había ningún problema y no tenía de qué preocuparse. Se dice que el actor habría estado centrado en el juego y por eso no quería tomarse la foto en ese momento.