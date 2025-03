Virginia Ponce denuncia fallos en investigación previa al hallazgo de crematorios clandestinos en Teuchitlán, Jalisco

Virginia Ponce, coordinadora del Colectivo Madres Buscadoras de Jalisco, calificó como conmovedor y muy triste a la vez el hallazgo de tres crematorios clandestinos en el rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, pues dijo que en realidad el colectivo no quería encontrar a sus hijos de la manera en que fueron localizados.

En entrevista para el programa de “Sergio Sarmiento y Lupita Juárez”, de El Heraldo Radio, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, Virginia Ponce contó que en el rancho Izaguirre fueron hallados estos tres hornos, pero lamentablemente no dejaron al colectivo escarbar por lo que lo único que hicieron fue reunir toda la información que pudieron y sacar fotografías de todas las cosas que habían en el lugar.

Virginia Ponce confirmó que las autoridades de Jalisco ya tenían conocimiento de esta finca, ya que meses antes habían realizado un cateo y en ese operativo la policía estatal sacó dos cuerpos sin vida y rescataron a 10 personas que al parecer trabajaban en el rancho tras ser reclutados por miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación.

Ropa y objetos hallados en los crematorios clandestinos en el rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco. Créditos: @CeciPatriciaF.

En ese transcurso de 5 meses, pues toda la atrocidad que nosotros vimos, yo pienso que ya tenía mucho tiempo ahí”, dijo la madre buscadora.

Colectivo Madres Buscadoras de Jalisco arremete contra autoridades estatales por no hacer bien su trabajo

La coordinadora del Colectivo Madres Buscadoras de Jalisco arremetió contra las autoridades del estado por no hacer bien su trabajo y no haber recorrido durante el cateo todo el terreno que es muy grande. “Si nosotros lo pudimos recorrer cómo ellos no lo pudieron hacer”, cuestionó Virginia Ponce.

Deseó que se haga justicia y se les dé respuesta a muchas personas que le han estado preguntando al colectivo para obtener alguna información, luego de que reconocieron alguna prenda o algún accesorio a través de las fotografías que fueron publicadas por los medios de comunicación.