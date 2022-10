VIDEO | María León impresiona en "Mira quién baila All Stars" con su número en ajustado traje

Hace unos días María León le compartió a sus seguidores de redes sociales la lesión en el pie que ella misma se había provocado durante su primer ensayo para su participación dentro del reality show "Mira quién baila: All Stars". A pesar de lo aparatosa de la herida, la cantante pudo continuar moviendo las caderas después de que le curaron el dedo ensangrentado.

Los fans de la ex vocalista de Playa Limbo saben muy bien que es toda una guerrera que no se da por vencido, además de que le pone mucha pasión a todo lo que hace. En este caso, no descansó en la academia y le aprendió lo más que pudo a su compañero Allen Genkin, a quien le agradeció por su infinita paciencia con ella.

Sin embargo, la fecha esperada llegó y María León saltó a la pista de la décima temporada del programa para enfrentarse a Gabriel Coronel; sin embargo, una lesión en el pie (vaya coincidencia) provocó que se tuviera que retirar de la competencia para poder recuperarse lo antes posible. Esto provocó que ella pasara automáticamente a la segunda ronda.

Maria León se luce en la pista de baile con ajustado traje

Sin dudas, el performance de María León fue un verdadero espectáculo, pues ella es una bailarina nata, además de estar siempre ejercitándose, lo que le permitió poder ejecutar todos y cada uno de los pasos complicados que dejó ver en su coreografía. Enfundad en un ajustado traje color carne y múltiples barbas amarillas, se robó la mirada de todos los presentes y televidentes.

Al ritmo de "Ella lo que quiere es salsa" de Victor Manuelle, la experta en Pole Dance se lució como nunca y demostró que todo el esfuerzo en el gimnasio valió la pena, pues siempre compartió parte de sus ensayos, mismos que comenzaron desde muy tempranas horas.

Esto lo manifestaron de inmediato los jueces como Paulina Rubio, quien aseguró que le "gustó muchísimo tu conexión con tus compañeros, se nota que estás disfrutando y eso se transmite". Por su parte, Roselyn dijo que "es la primera vez que te veo bailando, una coreografía bastante ambiciosa y lo hiciste magistral".

