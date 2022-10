Avalancha de conciertos en la CDMX para cerrar el trimestre musical del 2022

Tras dos años de pandemia este último trimestre del año está cargado de música en vivo; “rocktubre” inició con la energía del grupo alemán Rammstein, y todavía falta Guns N’ Roses y Ringo Starr. En este mes también resalta la presentación de estrellas como Lorde, que vuelve a la Ciudad de México con su gira The Solar, nombre de su más reciente disco.

La neozelandesa se presentará el 11 y 12 de octubre en el Pepsi Center del WTC. Mientras que el cofundador de la banda Pink Floyd, Roger Waters, traerá su tour This Is Not a Drill el 14 y 15 en el Palacio de los Deportes.

Desde España llegará Love of Lesbian para tocar en el Auditorio Nacional, también el viernes 14. Otra figura importante en pisar tierra azteca es Ringo Starr, el ex Beatle tiene programado cantar los días 19 y 20 en el Auditorio Nacional, aunque sus fans aún están a la expectativa de que no se cancele el show por su reciente contagio de COVID-19.

El 21, la banda dirigida por Axl Rose tocará en Ciudad de los Deportes. En noviembre los eventos más relevantes los encabeza Imagine Dragons, con tres fechas en el Palacio de los Deportes, 1, 2 y 4.

Entre los artistas internacionales más esperados para este mes, y no precisamente de rock, está el español C-Tangana, quien ya cautivó a los mexicanos en el pasado Vive Latino, ahora estará 15 y 16, también en el Domo de Cobre.

En cuanto a festivales, el más esperado es el Corona Capital que este año vuelve el 18, 19 y 20 al Autódromo Hermanos Rodríguez con estrellas de distintos géneros, entre ellas My Chemical Romance, Miley Cyrus y Cigarettes After Sex.

Harry Styles también regresa a seducir a sus fans con dos fechas, 24 y 25 en el Foro Sol. El miembro de One Direction agotó en minutos, los boletos para estas fechas.

En diciembre predomina el género urbano, el mes lo abre Daddy Yankee con su gira de despedida La última vuelta, los 2, 3 y 4 en el Foro Sol. El sábado 3 estarán Los Bukis con su show Una Historia Cantada en el Estadio Azteca, mismo lugar que pisará Bad Bunny los días 9 y 10, las entradas fueron muy codiciadas y desde el día que salieron a la venta se agotaron.

MAAZ