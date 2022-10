Vanessa Claudio enciende la red en ajustado vestido negro

Bella y con mucho estilo, fue como se dejó ver Vanessa Claudio en el más reciente transmisión de "Al Extremo", pues modeló su silueta en un vestido ajustado. Su look fue compartido en las cuentas oficiales del programa, por lo que también encendió la red y se llevó varios halagadores de sus fanáticos, quienes siempre están gustosos de observarla.

La también modelo es una conocedora de las tendencias de la temporada, por lo que no sorprende que todos los días deleite a los televidentes con los looks más chic e innovadores. Vanessa se ha dejado ver con todo tipo de prendas, sin embargo, son los mini vestidos ajustados los que más presume en el programa de Tv Azteca y los que han encantado a sus millones de admiradores.

Vanessa Claudia enamora con mini vestidos IG @vanessaclaudio

Vanessa Claudio luce vestido ajustado negro

Para terminar la semana, Vanessa Claudio eligió un vestido en color negro, el cual la hizo definir su esbelta y curvilínea silueta, que ha mantenido desde que se dio a conocer durante su participación en Miss Internacional 2006. La artista demostró por qué se ha convertido en un referente de moda entre las jóvenes, pues esta prenda tenía un toque innovador que la hizo destacar.

El diseño que lució Claudio, de 39 años, era un ajustado vestido que llamó la atención por su abertura en uno de los costados y por su combinación de telas, pues mientras podría parecer que es una pieza sencilla con falda de tubo, en la zona del pecho tiene una división en el top en la que resalta la parte de polipiel también en color negro, lo que le da un toque moderno y cautivador a esta prenda.

La cuenta de Instagram de "Al Extremo" no dudó en replicar el look de la puertorriqueña, quien inmediatamente se robó las miradas y encendió la red. "¡Miren qué guapa luce nuestra querida @vanessaclaudio esta tarde en #AlExtremo!", colocaron en la plataforma para acompañar la imagen en donde Vanessa está posando frente a la cámara a las afueras del foro de grabación.

La conductora de "A Extremo" luce vestido ajustado IG @alextremotv

Vanessa Claudio se ganó el cariño del público desde que participó en "Venga la Alegría", matutino con el que obtuvo mucha popularidad. La modelo buscó otras oportunidades en Estados Unidos en programas de espectáculos, no obstante, regresó a México y volvió a Tv Azteca, televisora que la puso al frente de "Al Extremo" y "La Academia"- en este último conquistó debido a que lució los mejores atuendos de gala-.

Desde su regreso a la televisión mexicana sus seguidores van en aumento, pues tan sólo en Instagram cuenta con 2.5 millones de admiradores, y es que es en esta plataforma en donde da actualizaciones de sus nuevos proyectos, pero también comparte sesiones de fotos muy atrevidas en las que se deja ver con lencería o coquetos bikinis.

La modelo fue conductora de "La Academia" Foto: Especial

SIGUE LEYENDO:

De espaldas, Vanessa Claudio conquista con un entallado mini vestido lila

Vanessa Claudio eleva la temperatura con un coqueto look