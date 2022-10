Frente al sol, Maya Nazor enamora Instagram con su belleza

Maya Nazor sigue enamorando a sus seguidores de las redes sociales, y ésta vez fue Instagram en la que dejó a varios "flechados", pues compartió una foto frente a los rayos del sol, que la hicieron resaltar su belleza. Con ésta imagen, la novia de Santa Fe Klan obtuvo varios comentarios halagadores, y por supuesto miles de "likes" por parte de sus admiradores en esta plataforma.

La pareja del intérprete de "Así soy" cada día gana más popularidad en sus cuentas oficiales, pues tan sólo en la plataforma de Meta está a punto de llegar a los 4 millones de seguidores. Esto se debe a que comparte varios momentos de su vida, como su noviazgo con el rapero guanajuatense, así como sus mejores looks en los que muestra que ya recuperó su figura a unos meses de convertirse en mamá de Luka.

Maya Nazor muestra su belleza en Instagram

Este viernes, la influencer, de 23 años, subió una selfie a su cuenta de Instagram en donde sólo comprobó que es una de las creadoras de contenido más bellas. En la foto sólo le dan en el rostro los rayos del sol que entran por su ventana, lo que la hace resaltar sus ojos claros, que cautivaron a sus millones de admiradores que no dudaron en comentar la publicación de inmediato.

Maya Nazor presume su belleza IG @nazormaya

"Que hermosa", "Es el día del juicio final o porque están cayendo Los Ángeles jajaja", "eres la más hermosa!", "Es tan perfecta, me caso", "Una diosa" y "Mi güera hermosa", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación que superó los 120 mil "me gusta" en menos de 24 horas de haberla compartido en su cuenta oficial, lo que demuestra que es una de las celebridades de internet más queridas.

En la imagen que Maya compartió con un emoji de conejito, la joven se luce con un maquillaje muy ligero, pues a simple vista se alcanza a apreciar que solamente tiene sombras en tonos nude, rímel en las pestañas, un labial muy tenue en durazno y un poco de rubor. Esto fue el complemento perfecto, para que la influencer luciera su belleza al máximo y dejara ver su hermoso rostro.

La novia de Ángel Quezada, nombre real del cantante, ya era conocida en internet antes de salir con el intérprete debido a que en sus redes sociales compartía consejos de belleza y modelaba los mejores looks, como vestidos, jumpsuits y hasta bikinis, no obstante, su popularidad creció en el momento que comenzó su relación sentimental con el intérprete de "Debo entender".

La novia de Santa Fe Klan se luce con los mejores looks IG @nazormaya

Actualmente, ha seguido su carrera como creadora de contenido, pues continúa compartiendo videos y fotos en Instagram y TikTok, siendo esta última en la que se ha vuelto más activa, pues en la plataforma china sube clips en los que muestra sus mejores pasos de baile y también da cátedra de estilo.

