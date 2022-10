Belinda alerta a sus fans por extraño video: "Ojalá me lleve el diablo"

Belinda ya no es feliz, o al menos eso es lo que aparentemente les dejó ver a sus seguidores de Instagram, en donde este viernes publicó una postal que dejó desconcertados a sus fanáticos, ya que la diva del pop mexicano se dejó ver bastante triste o, en su caso, sumamente desilusionada.

Por lo que ahora todos se preguntan qué le ha pasado, y si bien la fotografía compartida no suele ser la que siempre esperan sus fans, su introspección y emotividad ha despertado suspicacias entre aquellos que están al tanto de lo que acontece en torno ala vida de la diva del pop.

Por si fuera poco, no solo ha sido la postal la que ha despertado la alerta, ya que en TikTok también se ha difundido un clip en el que la intérprete de "Luz sin gravedad" se ha retratado seria y cautelosa ante un espejo, lo que ha generado una cascada de interpretaciones en torno a su estado emocional.

Fans temen que Belinda haya terminado con su pareja

Todo surgió este viernes a partir del promocional de "Divina Comedia", un nuevo programa en el que la cantante, al igual que otros 15 famosos abrirán las puertas de su casa y de su corazón, y como muestra de ello, ha sido la llamada que "Beli" ha realizado a una persona desconocida a quien ha pedido explicaciones del por qué tiene contacto con su novio.

Belinda ha preocupado a sus fans con sus publicaciones recientes. FOTO: Especial

En las redes sociales se ha tomado esta acción como una situación de celos, pero hasta ahora nadie tiene certeza de algo concreto. “No entiendo porque le estás escribiendo a mi novio”, se escucha decir a Belinda frente a Verónica Toussaint y Manu Nna.

El post que realizó Belinda en Instagram. FOTO: Especial

Mientras tanto, y en medio de las suspicacias, la estrella del pop nacional ha compartido en su cuenta de Instagram una postal en la que se le ve un tanto decaída, algo que ha alertado a sus 15.6 millones de seguidores quienes sospechan que algo no anda bien.

En el clip de TikTok se observa a Belinda seria frente a un espejo. FOTO: Especial

Belinda acompañó su foto con una frase corta y ambigua: "No funny (no es gracioso)", y en TikTok compartió también una historia que tampoco ha reconfortado a sus fanáticos: "Que me lleve el diablo". Un clip en donde también se le ve seria frente a un espejo.

Si bien hasta ahora sus fans no saben a ciencia cierta a qué se refiere Belinda con sus publicaciones, han aprovechado para preguntarle qué es lo que está pasando."q paso beli bonita"; "Que te paso princesa ???" y "Eres perfecta", han sido solo algunos de los comentarios que los internautas han dejado en el cajón de mensajes.

SIGUE LEYENDO:

Belinda sacó su lado tóxico y reclamó a alguien por haberle escrito a su novio

Estas son las uñas más terroríficas para Halloween y las lleva Belinda

Con tacones y cabello de colores, Belinda y sus looks más arriesgados