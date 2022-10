Aneliz Aguilar comprueba que es la más hermosa de la dinastía al cambiar de look

Uno de los grandes íconos de la moda para las jóvenes es Aneliz Aguilar, quien en sus redes sociales presume las tendencias en la temporada, no sólo de ropa, sino también en el cabello, como lo hizo en sus últimas publicaciones en la que reveló que cambió drásticamente de look. Con la imagen, muchos de sus seguidores afirmaron que la joven comprobó que es una de las más hermosas de la dinastía.

A pesar de que la hija mayor de Pepe Aguilar decidió no cantar, contrario a sus hermanos Leonardo y Ángela Aguilar, la joven ha adquirido mucha fama en sus cuentas oficiales, pues tan sólo en Instagram, tiene 751 mil admiradores, quienes la siguen debido a que gustan de ver sus looks, que van desde los más formales con shorts combinados con sacos oversize hasta pantalones de talle alto, para un estilo muy casual.

Aneliz Aguilar deja el rubio y cambia de look

La hermana de la cantante de "Ahí donde me ven" subió en sus historias de la plataforma de Meta un pequeño clip en el que mostró que se olvidó del cabello rubio platinado, para darle paso a un nuevo color, pues enseñó que se tiñó el cabello de castaño claro, tonalidad que está en tendencia desde principios del año pero que toma fuerza para el otoño.

Aneliz dejó de ser rubia Foto: Especial

Aunque, la joven, de 24 años, no dejó ver su rostro, muchos de sus fanáticos enloquecieron con su nuevo look, pues aseguran que es un color que le favorecerá mucho. Sus seguidores están a la espera que en los próximos días ya se deje ver con su melena más obscura y así vuelva a comprobar que es una de las más hermosas de la Dinastía Aguilar.

Esta no es la primera vez que Aneliz paraliza la red por su cambio de look, pues hay que recordar que en mayo, la influencer sorprendió al pasar de un castaño obscuro a un rubio. Desde aquella vez, la hija de Pepe Aguilar había presumido una melena cada vez más dorada, no obstante, parece que siguió la recomendación de los expertos y a unos meses de terminar el año se cambió el color.

El cantante de "Por mujeres como tú" tuvo un segundo matrimonio con Aneliz Álvarez, del cual nacieron Aneliz, Leonardo y Ángela, éstos dos últimos decidieron seguir el legado de la Dinastía Aguilar en la música, mientras que la mayor ha preferido apoyar a la familia en otra área, pues estudió Entertainment business management en Estados Unidos.

Aneliz era castaña obscura Foto: Especial

En tanto, en redes sociales, la mayor de los Aguilar-Álvarez presume su belleza usando los mejores looks, que destacan por seguir las tendencias, así como por ser muy formales, pero juveniles y muy chic.

