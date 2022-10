Aleida Núñez enciende la red con ajustado vestido negro

Aleida Núñez hizo un gran anuncio en sus redes sociales y para eso se lució con un vestido ajustado con el que destacó su curvilínea figura. La actriz y cantante encendió la red, no sólo por su glamuroso look, sino también por las noticias, pues se unirá a un nuevo proyecto en el que cautivará a sus fanáticos con su talento.

Hace tan sólo unas semanas terminó su participación en la telenovela "Corazón Guerrero" y comenzó una serie de presentaciones alrededor de la república, no obstante, Aleida sigue trabajando en distintos proyectos, por lo que anunció que estará en "Grandiosas, el musical", puesta en escena en el que estará junto a Paty Manterola y Laura Flores, entre otras estrellas que conforman el gran elenco.

Aleida Núñez se luce en ajustado vestido

"Mi nuevo proyecto! GRANDIOSAS EL MUSICAL!!. Estreno 27 de oct. Gracias mi querido amigo y productor @hugomejuto por hacerme parte de este gran proyecto, me encanto verte @waithsman y disfrutar de tu talento en mi maquillaje los adoro #bendiciones #diosesamor", colocó en la descripción de un Reel que compartió en su cuenta de Instagram, en la que también se lució con sus atuendos.

Aleida Núñez presume figura en ajustado vestido Foto: Captura de pantalla

En el pequeño clip la actriz no sólo dio a conocer que estaría en la puesta en escena, también presumió su figura en un ajustado vestido. Núñez, de 41 años, dejó ver un poco del detrás de cámaras de la sesión de fotos para los promocionales del musical, y mostró que eligió una prenda que llamó la atención por su tela brillante y color negro, así como por su capucha que se podía observar en la parte de atrás.

Musicalizado con la canción "As It Was" de Harry Styles, la actriz modeló esta prenda que debido a su diseño se ceñía a su curvilínea figura, la cual ha conseguido gracias a su rutina de ejercicios, que presume en su cuenta de Instagram, en donde tiene 3.9 millones de seguidores, quienes siempre muestran su apoyo, como ésta vez que le dejaron cientos de comentarios.

"Grandiosas, el musical", es un proyecto del productor Hugo Mejuto, quien eligió como protagonistas a Laura Flores, Paty Manterola, y aunque en un principio se dijo que estaría Ninel Conde, la que tomaría ese lugar es Aleida Núñez. La puesta en escena se estrenará el próximo 27 de octubre, por lo que los fans de todas las estrellas están muy emocionados por verlas compartir el escenario.

Este proyecto se suma a los trabajos que ha hecho a lo largo de 20 años de carrera, pues hay que recordar que Aleida inició a principios de los años 2000, participando en telenovelas como "Entre el amor y el odio" y "Las vías del amor", así como en programas "Vida TV" y "Viva la mañana", en los que mostró su talento como conductora.

SIGUE LEYENDO:

Aleida Núñez modela su figura con una playera y presenta a su "Sugar Daddy"

Aleida Núñez eleva la temperatura con entallado vestido de pronunciado escote