Aleida Núñez modela su figura con una playera y presenta a su "Sugar Daddy"

Con un look casual y urbano, pero muy revelador, se dejó ver Aleida Núñez en su última publicación de Instagram, pues la actriz modeló su figura con tan sólo una playera, lo que la hizo encender la red y conquistar a sus más de 3.9 millones de seguidores, quienes no se perdieron la oportunidad de llenarla de halagos y de darle un "like" a su publicación.

La actriz y cantante se ha vuelto muy activa en sus redes sociales, sobre todo en la plataforma de Meta, en la que además de darle promoción a su página VIP en la que cautiva a sus admiradores al posar con coquetas prendas de lencería, también muestra actualizaciones de su trabajo en el medio artístico, como por ejemplo este viernes cuando le dio a sus fans una grata sorpresa.

Aleida Núñez sube la temperatura con sus looks IG @aleidanunez

Aleida Núñez se luce con una playera

Núñez, de 41 años, compartió en sus redes sociales una fotografía desde el estudio de grabación, confirmando que está por regresar a la música, esto después de que lanzara el tema "La Cosquillita". En la imagen, la artista también aprovechó para "presentar" a su "Sugar Daddy", pues hay que recordar que hace unos meses se convirtió en tendencia debido a su relación con un hombre mayor.

"Preparando sorpresas musicales, aquí con mi sugar para los que estaban con la preocupación de conocerlo jajaja #show #cumbia #norteño #banda @fzmanagement", fueron las palabras y los hashtags con los que Aleida Núñez compartió la imagen. De esta forma, la actriz le hizo referencia a la playera que portaba pues tenía la imagen de Homero Simpson comiendo unas donas.

Aleida Núñez mostró a su "sugar" Foto: Captura de pantalla

Además de mostrar su sentido del humor, Aleida también dio cátedra de estilo al utilizar esta playera con el estampado en un personaje de "Los Simpson" como mini vestido. La también conductora de televisión portó solamente la prenda, lo que permitió que mostrara sus tonificadas piernas, las cuales ha mantenido gracias a sus intensas rutinas de ejercicio que enseña también en sus redes sociales.

El look urbano lo completó con una gorra de sol en color blanco, haciendo de este un atuendo perfecto para pasar el día. Durante el verano, sustituir los mini vestidos por las camisas oversize fue una tendencia muy marcada entre las jóvenes, algunas lo combinaban con licras o shorts para dar más seguridad a la hora de caminar por la calle.

Con esta publicación, además de presumir su street style, Aleida Núñez también demostró que se toma algunas cosas con humor, pues desde que salió con el millonario Bubba Saulsbury se dijo que era su "Sugar Daddy", o sea, un hombre que le pagaba desde su lujoso viaje a Asia hasta algunos regalos costosos. No obstante, la actriz, que ya no se encuentra en una relación con el empresario, siempre se defendió y aseguró que ella trabaja para consentirse.

Aleida tuvo una relación con el millonario Bubba Saulsbury Foto: FB

