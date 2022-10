Caso Pablo Lyle: Esta fue la contundente pregunta que podría enviar al actor a la cárcel

Pese a que todavía no hay una fecha definida para conocer cuál será el destino de Pablo Lyle, el panorama luce sumamente complicado para el actor mexicano pues en la última audiencia, la jueza encargada de llevar el caso realizó una contundente pregunta que podría ser determinante para decidir el futuro del galán de telenovelas, por lo que en esta ocasión te contamos todo lo que se sabe al respecto.

De acuerdo con información de Univisión, el cuarto día de actividades en el juicio de Pablo Lyle estuvo marcado por la presentación de argumentos de la defensa para demostrar que el actor actuó de forma violenta en contra del cubano Juan Ricardo Hernández debido a que este mostró una actitud amenazante que puso en riesgo a la familia del histrión.

Ante los argumentos de la defensa, la jueza encargada de llevar el caso lanzó una contundente pregunta que podría ser de las más determinantes para poder decidir si el actor es culpable o inocente. Dicho cuestionamiento fue directamente hacía el actor y la jueza le pidió que respondiera si el temor que llegó a sentir ante las amenazas de Juan Ricardo Hernández fueron lo suficientemente razonables como para pegarle y utilizar “fuerza mortal”.

Tras ser cuestionado por la jueza, trascendió que el actor se abstuvo de responder por consejo de sus abogados, quienes habrían tomado esta decisión para replantear su defensa y presentar nuevos argumentos que contribuyan a la causa del actor de telenovelas. Cabe mencionar que, además de limitar al actor, la defensa también le pidió al cuñado del actor, Lucas Delfino, que hiciera lo mismo, por lo que la opinión pública considera que esta acción más que beneficiar a Lyle podría afectarlo, sin embargo, el juicio todavía no termina y el panorama podría cambiar.

Es importante mencionar que en los últimos días del juicio se presentó el testimonio de una mujer que manejaba detrás del auto en el que viajaban, Pablo Lyle y su familia y aseguró que el hoy occiso pidió de manera explícita no ser lastimado, además, señaló que el actor mexicano estaba fuera de control, no obstante, las declaraciones de esta mujer fueron diferentes a las que realizó anteriormente, por lo que podrían ser desestimadas, asimismo, la defensa apeló a que la detención del actor fue ilegal, pues fue detenido por oficiales del condado de Miami y no de Miami-Dade, sitio donde ocurrieron los hechos.

Para finalizar, se sabe que en caso de ser encontrado culpable por del delito de homicidio involuntario, Pablo Lyle podría ser sentenciado hasta a 15 años en prisión y según se informó, los tres años que lleva en arresto domiciliario no abonarían a su sentencia.

De momento, todavía no hay una fecha exacta para conocer el veredicto final en el caso de Pablo Lyle, sin embargo, se cree que la resolución de las autoridades podría quedar lista esta misma semana.

