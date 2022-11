VIDEO: Alfredo Adame se siente temeroso tras la aparición de extrañas camionetas por su casa

Alfredo Adame compartió los detalles del proceso legal que tiene en contra de las personas que presuntamente lo agredieron a las afueras de su casa hace algunas semanas. A pesar de tener confianza en las autoridades, el presentador de televisión confesó el gran temor que tiene por su integridad, debido a los recursos que han intentado emplear sus presuntos atacantes para obtener la libertad.

“La defensa de estas personas quería solicitar el cambio de medidas cautelares, o sea, que les dejaran seguir el proceso en libertad y campantemente se salieran de aquí. Puras mentiras echaron, trabajaban para su mamá, para una hermana, para una constructora de no sé dónde, puras mentiras”, dijo el artista en entrevista para el programa Venga la Alegría.

Alfredo Adame asegura que se siente inseguro

Posteriormente, Alfredo Adame manifestó que en su casa supuestamente han rondado camionetas extrañas, por lo que expresó su temor a sufrir algún tipo de represalia. "Han aparecido camionetitas negras, viejas y feas, con vidrios polarizados, y me siento totalmente inseguro, además viniendo de donde viene, esto viene de una ejecución de un narcomenudista", expuso.

Por si esto fuera poco, el famoso contó el deterioro psicológico que enfrentará a raíz de lo sucedido. "Suena un ruidito en el jardín o los perros se alteran e inmediatamente me levanto. El daño psicológico se va a llevar por lo menos dos años de consulta".

Por último, Alfredo Adame reveló la magnitud del perjuicio que le provocaron y señaló que tras la fuerte golpiza que recibió existe la posibilidad de que más adelante se le desarrolle otro padecimiento.

"30 por ciento pérdida del ojo por default, el ojo derecho está más arriba que el izquierdo y el párpado también, el nervio óptico no está afectado, nada más se irritó, pero los músculos están estresados. Que en tres meses, en cinco años o en 20 años me salga un glaucoma, que seguramente sería un milagro que no me pasara”, concluyó.

