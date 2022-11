“Le gustaban desde muchachas hasta paletas” Doña Cuquita hace revelaciones de los gustos Vicente Fernández

Vicente Fernández cumplirá el próximo 12 de diciembre el primer aniversario luctuoso, un año de que el llamado “Charro de Huentitán dejó a su familia y a millones de personas que lo consideran un ídolo con el corazón roto, ahora en el marco del Día de Muertos se llevó a cabo una ofrenda para recordar su vida y obra.

En entrevista con Imagen Tv, María del Refugio Abarca, conocida como doña “Cuquita” reveló que siempre supo con quién estaba casada, la madre de “El Potrillo” hizo frente a las declaraciones que señalaban a su marido de infiel, pues fueron varias veces las que se dijo que Vicente Fernández tuvo relaciones románticas extramaritales.

“A Vicente le gustaba todo, desde muchachas hasta paletas y como siempre lo dije, de las puertas del rancho para acá era mi marido, aunque me critican, me criticaron, no me interesa, porque yo no iba a cuidar a un señorón y andar tras de él (…) sabía dónde estaba yo, sabía qué lugar tenía yo, tal lo supo que nunca se fue, si hubiera querido se va, quien lo detiene, quién detiene a los hombres él siempre hizo lo que quiso y muy bien hecho, así me critiquen”, aseguró la esposa de Vicente.