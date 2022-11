Fernando de la Mora: seguidor de las Chivas y pésimo bailarín, así es la vida del tenor lejos de los escenarios

Fernando de la Mora, uno de los más grandes exponentes del tenor en México, concedió una entrevista para El Heraldo Televisión en la que habló sobre las distintas facetas que vive lejos de los escenarios demostrando que su familia y profesionalismo son los pilares de su exitosa carrera.

En la plática con Alejandro Sánchez, Fernando de la Mora se sinceró al confesar que la pandemia por el nuevo coronavirus Covid-19 afectó a todas personas y no solo a los que se dedican al entretenimiento, pero calificó como una "maravilla" que poco a poco se reactiven las actividades económicas.

En este sentido, el tenor dijo que desde hace un año comenzó a retomar sus actividades en distintas presentaciones, una de ellas en un emotivo homenaje que se le realizó al reconocido compositor, Armando Manzanero, quien perdió la lucha contra el virus surgido en la ciudad de Wuhan en China. Reconoció el gran recibimiento que ha tenido por parte del público.

Foto: Especial

Su vida lejos de los escenarios

Por otra parte, el tenor mexicano se sinceró frente a las cámaras de televisión para confesar que vive en la Ciudad de México, pero lamentablemente es una persona inquieta que siempre busca colaborar en proyectos y eso le impide disfrutar de días de descanso en su casa.

Al ser cuestionado sobre cuál es el escenario más importante que ha pisado a lo largo de su carrera, Fernando de la Mora no lo pensó dos veces al asegurar que todos, pues no puede poner uno por delante de otro.

"Han comprometido mi vida, mi carrera, fueron importantes uno como el otro. No hay una gran diferencia, la diferencia está en qué tanto te emociones", dijo en la plática.

En otro sentido, Fernando de la Mora dejó ver su lado más humano al confesar que en distintas etapas de su vida se ha enfermado y por lo tanto ha tenido que cancelar sus presentaciones, la mayoría de ellas por problemas relacionados con la garganta.

En cuanto a sus gustos personales, el intérprete mexicano dijo que disfruta del tequila y es un fanático más del futbol: "Soy Chiva de corazón", reiteró orgullosamente ante las cámaras de El Heraldo Televisión. Aseguró que el proyecto de Amaury Vergara, presidente de las Chivas, pronto traerá los resultados esperados, pues confía firmemente en él.

"No odio al América, lo admiro. Si no admiras a tu enemigo, no sirves para nada", apuntó.

Finalmente, Fernando de la Mora dijo que sí baila y recordó que el pasado fin de semana lo hizo en la boda de su hija: "No soy un buen bailarín, pero no me importa", sentenció en la entrevista con Alejandro Sánchez.

Foto: Especial

