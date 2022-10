Como Catrina, Vanessa Claudio arranca los festejos del Día de Muertos

Vanessa Claudio se ha posicionado como una de las conductoras más queridas de la pantalla chica; desde que hizo su aparición en el programa matutino Venga la Alegría, la originaria de Puerto Rico, cautivó al público con su carisma, talento y hermosura, por lo que ahora que se encuentra participando en otro programa de Tv Azteca. Además, se ha ganado la admiración de mujeres y hombres por su forma de vestir, la cual deja al descubierto sus conocimientos en modas y temporadas, siempre con un estilo coqueto y único.

Desde hace algunos meses, Vanessa ha sido catalogada como un referente de moda para muchas mujeres, ya que muestra las tendencias y se luce con los looks más reveladores, coquetos, atrevidos y de temporada, como lo hizo en esta ocasión cuando utilizó un vestido largo para darle vida a una catrina, aprovechando la cercanía con el tradicional Día de Muertos. La publicación ha generado cientos de comentarios en las redes sociales de la celebridad, donde sus fanáticos la adulan y le dan miles de "likes".

Vanessa claudio deslumbra con disfraz de catrina

Este domingo, la también modelo, de 39 años, conquistó a sus seguidores al aparecer en sus redes sociales con un disfraz de catrina, con el que robó las miradas al ser una pieza formal, pero llena de bordados mexicanos. La prenda era llamativa no sólo por su color, que esta vez era negro con naranja y con flores coliridad, sino también por su diseño, puesto que era un corset con mangas y una larga capa, que le daba más elegancia al look.

La conductora utilizó un tocado con flores en color rosa mexicano y llevó el cabello con unas destacadas ondas. Por si fuera poco, utilizó un maquillaje haciendo alusión a una catrina. Y en su video, publicado en Instagram, compartió la canción "llorona" de Ángela Aguilar, quien se presentó el pasado 29 de octubre en la plancha del Zócalo capitalino.

Las reacciones de sus fanáticos no se hicieron esperar, por lo que se pueden leer comentarios como "guapísima", "Muñeca", "Hermosa mi Vane Claudio", "Vanessa muy guapa me caes super bien", "Hermosa y lo que sigue" y "Me gusta tu tocado", son algunos de los comentarios que recibió la conductora. Asimismo, la publicación está a punto de llegar a los nueve mil "likes", lo que demuestra que la modelo es muy querida por sus seguidores en las plataformas digitales.

