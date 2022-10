Aracely Arámbula: 3 fotos en traje de baño de su sobrina que demuestran que heredó su belleza

Aracely Arámbula es una de las actrices más importantes de la televisión de nuestro país ya que se ha ganado el cariño de todos los televidentes participando de diversas telenovelas y series que han dejado un recuerdo. Además, es conocida por ser la ex esposa de Luis Miguel y con quien tuvo dos hijos. A sus 47 años es una de las mujeres más hermosas de todas y quien confirma la belleza de la familia es su joven sobrina, Abigail Arámbula quien confirmó que ha heredado los atributos de su tía.

Durante cinco años, Aracely Arámbula mantuvo una relación con Luis Miguel con quien tuvo dos hijos y al día de hoy, todavía son menores de edad. Sin embargo, las cosas con el Sol de México no están del todo bien, debido a que al parecer no le pasa la pensión económica y la actriz está dispuesto a demandarlo por una cifra millonaria que incluye todos los años en los que no le pasó la manutención económica.

Aracely Arámbula y su sobrina. Fuente Instagram @abigailarambulam

Aracely Arámbula se encuentra protagonizando uno de los éxitos de la televisión y se trata de la reversión de ‘La Madrastra’ donde es la principal protagonista y en donde se lleva todas las miradas gracias a su hermosura. Pero, la actriz de 47 años tiene una sobrina que es igual de bella y la joven lo ha confirmado en sus propias redes sociales.

Abigail Arámbula demostró que heredó la belleza de su tía. Fuente Instagram @abigailarambulam

Si bien no es tan popular como Aracely, Abigail Arámbula también es actriz y en su cuenta de Instagram posee cerca de cuatro mil seguidores. La joven se encuentra estudiando actuación en el CEA de Televisa y de a poco va construyendo su camino. Además, no desaprovecha la oportunidad para presumir su increíble figura, demostrando su amor por la actividad física y el maquillaje.

Desde el mar, la sobrina de Aracely Arámbula se llevó todas las miradas. Fuente Instagram @abigailarambulam

Abigail Arámbula se ha llevado todas las miradas frente al espejo luciendo un ajustado traje de baño o desde la playa presumiendo sus piernas. Fue Aracely Arámbula quien opinó de su sobrina y dijo: “Siento mucha emoción, aquí mi chaparrita hermosa me hizo recordar todos mis sueños y mis ilusiones”.