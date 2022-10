Rubí, exintegrante de La Academia, revela ser bisexual y confiesa haber tenido tres novias: VIDEO

Una de las integrantes de “La Academia 2022” que más causó polémica desde el primer día que ingresó al reality show es Rubí Ibarra a quien conocimos desde hace algunos años debido a que se hizo viral la invitación a su fiesta de 15 años, por lo que era conocida como “la quinceañera más famosa de México”.

Tras su salida de La Academia en donde se coronó como ganadora del quinto lugar, la joven ha seguido en contacto con sus fanáticos a quienes recientemente les hizo una confesión muy importante sobre sus preferencias sexuales.

Fue durante una transmisión en vivo en donde la joven integrante de “La Academia 2022” fue cuestionada por sus seguidores sobre si le gustaban los hombres o las mujeres, ante esto y visible nerviosa, la polémica joven abrió su corazón y reveló lo impensable.

Para nadie es un secreto que Rubí Ibarra no se siente muy cómoda hablando sobre temas personales, sin embargo, por cariño a sus seguidores reveló que a lo largo de su vida ha tenido unas 3 novias, pero que la única en su familia que sabe sobre esto es su hermana.

“Sí he tenido una que otra noviecilla, pero realmente tuve como 3 y sí me han atraído chicas…mi familia no lo sabe, solo mi hermana”, confesó Rubí a sus seguidores