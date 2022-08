Rubí confiesa lo mal que la pasó en la escuela el día después de sus XV años | VIDEO

Rubí Ibarra, famosa por sus XV años virales estuvo como invitada en el proyecto de Mars Aguirre, el podcast llamado “Sistema retrogrado”, las dos jóvenes hablaron sobre el fenómeno que fue la celebración del cumpleaños de la concursante de La Academia.

En su participación dijo cosas que no había confesado antes, la cantante recordó aquel 26 de diciembre del 2016 en el que fue la protagonista de una fiesta de XV años a la que acudieron alrededor de 30 mil personas a La Joya, San Luis Potosí, ya que la invitación en video para su celebración se viralizó en Internet.

Una de las primeras cosas que aclaró Rubí, es que ella no deseaba una fiesta y menos como la que tuvo, pero fueron sus padres quienes la convencieron porque no querían reclamos después o que ella se arrepintiera al ver que a su hermana más chica le hacían.

“Yo no quería XV años, pero mi papá me decía ‘es que ya tienes una hermana y cuando crezcas me vas a decir, pero por qué a ella sí y a mí no’ y yo estaba muy segura desde chiquita que no quería”, aclaró la académica.

Señaló que en aquel momento tenía 14 años y no estaba preparada para todo lo que llegó con su video viral, pero si estaba entre sus planes convertirse en una gran estrella de la música, pues es un objetivo que tiene desde hace bastante tiempo.

Uno de los cuestionamientos de Mars Aguirre fue cómo llegó la idea de hacer el video para invitar a su fiesta de XV años, Rubí describió que es un método usual en su ciudad, pues la llevan a cabo para que todos se percaten de la fecha y no se empalmen con otras.

“Yo ya me estaba cambiando, me dicen ‘vuélvete a poner lo que tienes porque van a hacer un video invitando a la gente’ y le dije a mi mamá ‘pero eso para qué o qué’”, después mencionó que al día siguiente la grabación ya estaba en todas partes.

¿Qué pasó después de la fiesta?

Ya que se llevó acabo la fiesta, reveló que al día siguiente fue a la escuela, pero no esperaba que las cosas ya no volvieran a ser como antes, pues recibió el rechazo de varias personas e incluso de a quien consideraba sus amigos.

“Me di cuenta de que mis amigos no eran mis amigos y yo se los dije en su cara. Por eso en cierto parte agradezco que esto se diera porque me abrió los ojos. Antes era muy abierta y ahora soy más selectiva porque no sabes con qué intenciones se acercan a ti”, comentó, pero también agregó que hubo quien le hizo bullying.