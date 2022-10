Octavio Ocaña: 3 pistas (falsas) que señalaron a su novia como implicada en el crimen

Tras la trágica muerte de Octavio Ocaña ocurrida el pasado 29 de octubre de 2021, diversas teorías surgieron en redes sociales, las cuales implicaron al actor en temas como el crimen organizado y hasta en una posible traición de su entonces prometida.

Fue entonces, cuando diversos usuarios en redes sociales comenzaron a señalar a Nerea Pereda, novia de Ocaña como responsable del crimen. Ante dichas acusaciones, la joven explotó contra sus detractores y aseguró que dejaría parcialmente las redes sociales, una promesa que no cumplió del todo.

Pistas falsas que implicaban a la novia de Octavio Ocaña

Estas son tres pistas que al final de cuentas resultaron falsas, las cuales relacionaban a Nerea con la muerte de su prometido:

1 No ayudó a Octavio

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, el asesinato sucedió a mediodía, cuando el auto de Octavio transitaba en la autopista Chamapa-Lechería con las otras dos personas involucradas en este caso. La policía señaló que Octavio se disparó por error con su propia arma, lo que ocasionó su muerte instantánea.

Fue entonces, cuando rumores en redes sociales señalaron que su novia Nerea se encontraba cerca del lugar de los hechos, por lo que vio lo que había sucedido y no se detuvo a ayudar a su prometido. Sin embargo, fue la propia Nerea, quien desmintió el rumor, pues dijo que al regresar de realizar unas compras, vio la camioneta chocada y fue entonces que se dedicó por seis horas a buscar a Ocaña hasta que lo encontró en Barrientos.

2 Crimen por dinero

Otra versión de los hechos difundida por decenas de usuarios en redes es que Nerea solamente se relaciono con Octavio por dinero, ya que unos meses antes, cuando el actor compartió unas fotos en redes sociales, algunos haters le advirtieron del posible engaño de su novia. También se dijo que Nerea era la única heredera de los bienes el actor.

“Ese güey” y “Me caen que están bien de la chingada”, fueron algunas de las frases con las que Ocaña le respondió a sus seguidores que le habían escrito mensajes como: “Nada más te quiere por el billete” y “Nada más te quiere por la fama”.

Pese a ello y a un año de su partida, Nerea demuestra que el amor que siente por el protagonista de la serie Vecinos es real, pues constantemente lo recuerda en sus redes sociales, donde recibe el apoyo de muchos de sus seguidores.

3 Acusación de un vidente

En noviembre de 2021, un vidente en Instagram con la cuenta @elgatovidente aseguró que Nerea era la culpable de la muerte de Octavio en extrañas circunstancias, debido a que andaba en malos pasos y el actor se reunió con algunas de sus amistades con las que tuvo una discusión, el resultado de dicha discusión fue la muerte de Octavio.

Ante esta acusación, Nerea explotó y desmintió que ella anduviera en malos pasos y que estuviera implicada en la muerte de su novio, por lo que no podía quedarse callada ante los señalamientos que ella no había provocado.

“Este tema del ‘gato vidente’ ya llegó a mi límite. Dejen de creer toda esa porquería, yo no tuve la culpa de nada; no tengo malas amistades. Sí, me molesta y no me puedo quedar callada. Dejen de atacarme porque yo no he hecho nada”, afirmó Godínez.

Nerea desmiente rumores

Vale mencionar que Nerea hasta la fecha mantiene una relación muy cercana con la familia de su fallecido novio y todavía llama cuñadas a las hermanas de Octavio, con quienes mantiene una amistad cercana.

Al ser cuestionada respecto a su opinión, si Nerea decidiera tener una relación con otro hombre, Bertha Ocaña mencionó que ella es libre y está en todo su derecho de continuar su vida y no pensaría nada.

“Desafortunadamente, ella está rota de su corazón, porque la vida le arrebató a la persona con la que eligió hacer su vida, es un dolor que no se le desea a nadie”, puntualizó la hermana de Octavio en una entrevista televisiva.

Sigue leyendo:

Un año sin "Benito": 5 puntos para darle seguimiento a la muerte de Octavio Ocaña

Familia de Octavio Ocaña toma medidas "desesperadas" contra policía implicado en el caso