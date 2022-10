María Félix: así fue el único desnudo artístico que hizo “La Doña” en el Cine Mexicano

A finales de la Época de Oro del Cine Mexicano comenzaron a destacar los desnudos artísticos dentro de las películas nacionales, sin embargo, solo unas cuantas celebridades se atrevieron a sumarse a esta tendencia porque dichas escenas eran consideradas como inmorales y en algunos casos les llegó a costar hasta sus carreras y pese a que María Félix también consideraba como “indignas” estás intervenciones, en alguna ocasión acepto a mostrarse como dios la trajo al mundo en una película, por lo que a continuación recordaremos cómo fue aquella escena y bajo qué condiciones lo hizo.

Para empezar a abordar el tema es importante mencionar que “La Doña” tenía una postura muy clara sobre los desnudos en el cine pues los consideraba “indignos” y “humillantes” en especial los de las mujeres pues esto subestimaba el rol femenino dentro del cine, además, señaló que era un acto vulgar y llegó a decir que solo eran válidos cuando había un fin artístico.

María Félix llegó a ser considerada como la mujer más bella de la farándula. Foto: Especial

“Es válido cuando cumple perfectas reglas estéticas y de buen gusto, respaldado por reglas morales, que todos sabemos cuáles son. Lo malo es la actitud ordinaria, que es la usual en el caso. Lo malo es la actitud vulgar, la ausencia de toda conciencia de lo que es el cuerpo humano, del respeto que le debemos. Lo atroz es ese asesinato del misterio de la mujer, que conduce, se quiera o no, a la pederastia masculina. Yo creo que la mujer que deja mucho ver también deja mucho que desear”, comentó “María Bonita” durante una entrevista que concedió a una famosa revista en la década de 1980.

El desnudo de María Félix en el cine

En su autobiografía, María Félix no dejó pasar la oportunidad de hablar acerca del único desnudo que hizo en el cine mexicano y para empezar comenzó mencionando que durante la década de 1960 se hizo mucho más selectiva en los proyectos en los que participaba pues la mayoría le parecían producciones mediocres, no obstante, una de estas películas en las que aceptó participar, "Amor y Sexo" (1963), llamó su atención debido a que la trama le pareció transgresora pues abordaba la vida de una mujer con una vida de múltiples romances.

María Félix y Julio Alemán protagonizaron "Amor y Sexo". Foto: Especial

Respecto a la escena de desnudo, María Félix mencionó que el director, Luis Alcoriza, le hizo la propuesta de aparecer sin ropa en la película que originalmente se llamaría “Safo 1963”, lo cual, le pareció una muy buena idea, sin embargo, antes de aceptar, lo consultó con su esposo Alex Berger, quien no tuvo objeción alguna, por lo que “La Doña” puso como única condición mostrar su desnudez únicamente de la cintura hacía arriba.

María Félix aceptó mostarse al natural solo de la cintura hacía arriba. Foto: Especial

Cabe mencionar que, en su biografía, María Félix aprovechó para aclarar que sí aceptó hacer aquel desnudo fue simplemente porque le había dado la gana y no para demostrar que el tiempo no había pasado por ella, pues cabe recordar que cuando hizo la mencionada escena, “María Bonita” ya tenía 49 años de edad.

“Me desnudé de la cintura para arriba, se dijo que lo hice para demostrar que el tiempo no había pasado por mí, como si a mí me importara un comino la opinión de los demás, claro que no, hice el desnudo porque me dio la gana”, sentenció.

Así fue el desnudo de María Félix en el Cine Mexicano. Foto: Especial

Cabe mencionar que “Amor y Sexo” fue clasificada en la categoría “C” debido a las escenas que contenía por lo que solo podían verla las personas mayores de 21 años de edad, no obstante, dicha cinta en la que María Félix compartió créditos con Julio Alemán fue tachada de “inmoral” por la liga de las buenas costumbres, pero lejos de afectarla difusión de esta película, le dio un impulso, incluso la promocionaban como “La película prohibida que ha todo todos los récords de discusiones”.

