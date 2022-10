Toma un respiro antes de conocer a James Gilbey, el amante secreto de Lady Di que la habría embarazado

La Princesa Diana de Gales fue una de las mujeres más polémicas de la familia real en el Reino Unido, pero también una de las más queridas y de las más seguidas durante su vida pública. Incluso, su legado se mantiene en diferentes sentidos, como en la filantropía, la moda y ser una de las mujeres que rompió con los estereotipos de la corona.

En su vida de matrimonio con Carlos III tuvo dos hijos, William y Harry. Sin embargo, no fue una historia feliz y el cuento de hadas terminó mucho más pronto de los que se esperaba, pues además de sufrir infidelidades por parte de su esposo, también tuvo que resistir la presión, las críticas y hasta espionaje por parte de la familia real.

Pero los rumores e infidelidades también se vieron del lado de Diana de Gales. Una de las más recordadas es el Squidgygate o Dianagate, un escándalo que protagonizó y que dice que tuvo una relación extramarital con James Gilbey, un amigo de la infancia. El reportaje realizado por el diario The Sun, dio a conocer una conversación privada entre Diana y James, en donde hablan a final de 1988 y mencionan detalles íntimos en donde dan a entender la relación amorosa que tienen.

Diana pudo haber tenido una relación extramarital con James Gilbey

FOTO: Archivo

En la grabación, que se dice fue hecha por parte de la propia realeza británica, James Gilbey dice “Y entonces, cariño, ¿qué pasó hoy?", recibiendo una respuesta poco agradable de la princesa de Gales. "Estuve muy mal en el desayuno y casi me pongo a llorar. Me sentí tan triste y vacía, después de todo lo que he hecho por esta maldita familia. Él (Carlos) hace de mi vida una verdadera tortura", respondió.

En repetidas ocasiones, Gilbey le llama "Squidgy" a Diana, razón por la que se llamó así al escándalo. Por último, la princesa le confiesa que está preocupada de que sea descubierta su relación y que además tenía el temor de quedar embarazada. James Gilbey era un amigo cercano de Diana, de un par de décadas atrás, incluso antes de que conociera a Carlos III.

James Gilbey y su posible romance con Diana

FOTO: Archivo

