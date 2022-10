Eduiz Caz recuerda la vez que casi lo bajan del escenario en Las Vegas: "Salí bien enojado"

Este domingo 23 de octubre salió a la luz la entrevista que Franco Escamilla hizo para su canal de YouTube a Eduin Caz, dicha plática presuntamente se habría grabado el pasado mes de septiembre, para ser exactos el 16 de aquel mes pues el líder de Grupo Firme contó que tuvo una presentación en Las Vegas que lo dejó con un mal sabor de boca.

Y es que Eduin Caz contó a Franco Escamilla que aunque ha tenido que trabajar mucho en los últimos meses, siempre trata de dar lo mejor en cada show por eso le gusta que cada concierto dure poco más de cuatro horas para que su público se vaya contento pero esto no pasó en Las Vegas.

Franco Escamilla cuestionó a Eduin sobre su presentación en Las Vegas la cual tuvo lugar el 15 de septiembre, por lo que el líder de Grupo Firme reveló que salió muy enojado de aquel evento.

??"Ayer nos presentamos aquí (Las Vegas), de hecho salí bien enojado porque me habían prometido que me iban a dar 4 horas y media de show, en eso habíamos quedado”, dijo Eduin Caz

Y es que el cantante contó que su equipo de trabajo le estuvo avisando por medio del chícharo que ya tenía que bajarse del escenario, pero él pensó que se trataba de una broma pero ya cuando vi a toda la gente del recinto se dio cuenta que era verdad y aunque trató de negociarlo, éstos se negaron.

Eduin reveló que aunque tuvo casi cuatro horas de show le faltaron interpretar sus más recientes éxitos como “Alaska” el cual grabó a lado de Camilo, “El dinero ni nada” y muchos otros éxitos más.

El líder de Grupo Firme contó a Escamilla que aunque sí tuvo la oportunidad de despedirse del público y darles una explicación, luego del show terminó muy enojado y a diferencia de otros conciertos en esta ocasión ya no hubo after y tampoco intimidad con su mujer.

Fue durante su concierto del 15 de septiembre en Las Vegas donde Eduin estuvo a punto de ser bajado del escenario por personal del recinto en donde se presentó pues no quisieron que Grupo Firme siguiera con su show por una hora más.

Debido a lo anterior, Eduin Caz visiblemente molesto con las autoridades del recinto, salió a dar la cara a su público y les pidió una disculpa por tener que cortar el show antes de lo debido.

“...muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, quisiera poder amanecerme con ustedes, muchísimas gracias, a todos y cada uno de ustedes espero se la hayan pasado de lo mejor, hayan disfrutado este espectáculo, me faltaron muchas canciones…” dijo Eduin Caz al público

Eduin no podía creer que le estuviera pasando eso en pleno día que se celebra La Independencia de México, por lo que le externó a su público lo molesto que se sentía.

“...yo no pensé que se fueran a poner así, jamás en la vida pensé que se fueran a poner así en este día, yo no lo pensé me siento molesto, me siento enojado, pero ustedes no tienen la culpa ¿ok? muchísimas gracias”, continuó diciendo Eduin Caz al público de Las Vegas