FOTO | “Canelo” Álvarez recibe fuerte amenaza de Eduin Caz: “Pa’ la otra córreme bien”

En los últimos días, los nombres de Saúl “Canelo” Álvarez y Eduin Caz han encabezado las listas de tendencias en distintas redes sociales debido a que supuestamente “terminaron del chongo” en la fiesta de quince años de Emily Cinammon, la hija del boxeador tapatío, sin embargo, hace apenas unas horas el líder de Grupo Firme y el también empresario reaparecieron juntos, pero lo que llamó la atención fue una fuerte amenaza que el cantante le hizo al pugilista con la cual, quedó en claro cómo es su relación tras este escándalo.

Fue a través de sus historias de Instagram donde Eduin Caz publicó una fotografía junto al “Canelo” y en dicha imagen, ambos aparecieron abrazados y se les pudo ver más que sonrientes, sin embargo, como se mencionó antes, el vocalista de Grupo Firme le mandó un recadito al “Canelo”, el cual, estuvo lleno de ironía dejando ver que las versiones de su supuesto pleito son puras especulaciones y que su amistad permanece intacta.

"Canelo" Álvarez y Eduin Caz reaparecieron juntos. Foto: IG: eduincaz

“Pa’ la otra córreme bien que aquí seguimos tomando alv”, fue el texto que escribió Eduin Caz en su publicación en la cual etiquetó a Saúl “Canelo” Álvarez, quien, aunque no respondió a la historia, sí la compartió en su perfil de Instagram por lo que de una vez por todas pusieron fin a las especulaciones sobre su supuesto pleito.

¿Por qué empezó el supuesto pleito del “Canelo” y Eduin Caz?

Como se mencionó antes, el supuesto pleito entre Saúl Álvarez y Eduin Caz se originó en la fiesta de quince años de la hija del pugilista, donde Grupo Firme estuvo amenizando el festejo, no obstante, se dijo que en algún momento del show, el boxeador, quien ya habría tenido algunas copas encima, detuvo la presentación de los tijuanenses argumentando que simplemente ya le había hartado su música, por lo que los habría corrido de la fiesta, además, en redes sociales circuló un video en el que se pudo apreciar que mientras interpretaban “Las mañanitas” Eduin Caz intentó tomar de la mano a Emily Cinnamon, pero el tapatío se lo impidió generando tensiones entre ambos.

La amistad entre el boxeador y el líder de Grupo Firme sigue intacta. Foto: IG: eduincaz

Cabe mencionar que, hubo otro video en el que se pudo apreciar que sí hubo una especie de enfrentamiento entre “Canelo” y Eduin Caz pues el pugilista lo invitó a cantar de una forma un tanto agresiva, pero aparentemente ambos se llevan así y más allá de enojarse fue tomado como una broma.

“Eduin, Eduin, ese cabr*n es el único que me ha noqueado un día, pero después le metí una ver%&za, entonces vete, no es cierto”, dijo entre risas el “Canelo”, quien tras este escándalo no ha considerado prudente salir a ofrecer ningún tipo de declaración al respecto.

SIGUE LEYENDO:

“Canelo” Álvarez superó la pobreza motivado por su hija Emily: “Ni para leche tenía”

VIDEO: "Canelo" Álvarez y su esposa bailaron "La Boda del Huitlacoche" en la fiesta de su hija, así lo hicieron

Pati Chapoy se lanza contra el "Canelo" Álvarez por "correr" a Grupo Firme de los XV años de Emily

JC Chávez habla sobre presunto alcoholismo de Eduin Caz: "A veces uno pierde el piso"