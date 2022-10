“Canelo” Álvarez superó la pobreza motivado por su hija Emily: “Ni para leche tenía”

En los últimos días, Saúl “Canelo” Álvarez, se ha mantenido como el centro de conversación en distintos medios de comunicación debido a la lujosa fiesta de XV años que organizó para su hija mayor Emily Cinnamon y si bien actualmente tiene la capacidad económica para organizar un evento de tal magnitud, esto no siempre fue así, pues en diferentes ocasiones el famoso boxeador ha referido que no tenía para los pañales de su primogénita, sin embargo, dicha situación lo motivo y fue así como salió de la pobreza, por lo que en esta ocasión te contaremos cómo fueron los primeros y complicados años del tapatío como papá.

De acuerdo con diferentes entrevistas ofrecidas por el propio Saúl Álvarez, antes de saltar a la fama, su situación económica era sumamente desfavorable pues todavía no conseguía que le pagaran por hacer lo que mejor sabía, boxear, no obstante, cuando tenía 16 años embarazó a su novia de juventud, Karen Beltrán y meses más tarde, cuando el pugilista tenía 17 años le dio la bienvenida a su hija Emily Cinnamon.

Saúl "Canelo" Álvarez se convirtió en padre de Emily a sus 17 años de edad. Foto: IG: canelo

Según refiere el boxeador, desde un principio estuvo dispuesto a hacerse cargo de su responsabilidad y por ello vivió un par de años junto a su entonces pareja para estar presente en la vida de su hija, sin embargo, al poco tiempo se separaron debido a que se dieron cuenta de que sus objetivos no eran los mismos, no obstante, acordaron llevar una buena relación principalmente por la menor.

Como se mencionó antes, en ese momento, la carrera de Saúl “Canelo” Álvarez todavía no despuntaba y no generaba el suficiente dinero por lo que no podía ofrecerle a su hija Emily todo lo que necesitaba y él mismo confesó que en algunas ocasiones el dinero que ganaba trabajando en la paletería de su papá no era suficiente para comprar leche y pañales para su hija, aunque confesó que nunca la dejó sin comer ni un solo día.

"Canelo" siempre ha tratado de estar más que cercano a su hija Emily. Foto: IG: canelo

“Había veces que ni para leche tenía, ni para los pañales de mi hija, y en el boxeo no ganaba nada. A veces ni para el camión. Trabajaba en la paletería y gracias a Dios comíamos al día, aunque no tenía para nada”, relató el “Canelo” hace algunos años durante una entrevista.

Tras la complicada situación por la que estaba atravesando, “Canelo” Álvarez tomó como motivo de inspiración a su hija y a base de trabajo duro pudo ir sobresaliendo dentro del pugilismo y con la llegada del éxito fue llegando la tan ansiada estabilidad económica, la cual, le permitió ofrecerle a su hija Emily una nueva realidad llena de comodidades y ahora, hasta de lujos.

Actualmente, Saúl “Canelo” Álvarez figura como uno de los deportistas más lucrativos del mundo, además, ha demostrado en diferentes ocasiones que también tiene un buen colmillo para los negocios pues ha emprendido en diferentes áreas que le han dejado muy buenos dividendos, de acuerdo con distintos sitios especializados, se calcula que la fortuna del boxeador supera fácilmente los 180 millones de dólares.

