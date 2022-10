VIDEO: "Canelo" Álvarez y su esposa bailaron "La Boda del Huitlacoche" en la fiesta de su hija, así lo hicieron

Desde el pasado fin de semana, el nombre de Saúl “Canelo” Álvarez ha encabezado las listas de tendencias en diferentes redes sociales debido a que poco a poco han ido saliendo detalles de cómo es que se vivió la lujosa fiesta de XV años de su hija Emily Cinnamon, quien es producto de su relación con Karen Beltrán y uno de los videos que más ha llamado la atención de los internautas en las últimas horas es en el que el pugilista saca sus mejores pasos de baile al ritmo de “La Boda del Huitlacoche” junto a su esposa Fernanda Gómez, por lo que las imágenes se hicieron virales en diferentes plataformas.

Como bien sabe, la música en la fiesta de los XV años de Emily Cinnamon estuvo a cargo de Los 3 del Norteño, Grupo Firme y Carin Leon y este último, aprovechando la estrecha amistad que sostiene con el boxeador, lo invitó a subir al escenario para que, junto a su esposa, Fernanda Gómez, bailaran al ritmo de “La Boda del Huitlacoche”, uno de sus éxitos que está sonando por todas partes.

Una vez que la música comenzó, el pugilista y la modelo sacaron a relucir sus mejores pasos sobre el escenario y en más de una ocasión hicieron que la emoción se desbordara entre sus invitados, quienes no dejaron de aplaudirles en ningún momento, además, se pudo ver que el propio Carin León estaba más que eufórico con el baile del “Canelo”.

Pese a que el video del baile del “Canelo” Álvarez y Fernanda Gómez fue breve, las imágenes causaron un gran revuelo en redes sociales donde se generaron todo tipo de reacciones pues, por un lado, hubo felicitaciones y buenos deseos para la quinceañera, no obstante, todos los lujos de la fiesta no pasaron desapercibidos y pese a que hubo quien bromeó al respecto, otros criticaron al boxeador por derrochar todo ese dinero, no obstante, los fans del boxeador salieron a defenderlo.

¿Saúl Álvarez corrió a los invitados de la fiesta de XV años de su hija?

Tras la lujosa fiesta de XV años de Emily Cinnamon, salió a la luz una versión en la que asegura que el festejo no terminó de la mejor forma pues se asegura que Saúl “Canelo” Álvarez terminó con algunas copitas de más y protagonizó diferentes escándalos pues corrió a sus invitados llamándolos “gorrones”, además, también habría ordenado detener la presentación de “Grupo Firme” porque simplemente ya lo habían hartado y por si fuera poco también habría tenido un encontronazo con Carin León, quien aceptó hacer dicho evento privado como un favor especial para el atleta, pues regularmente no acepta este tipo de eventos.

La encargada de ventilar estas versiones fue la influencer conocida como “Chamonic”, quien aseguró tener en su poder diferentes videos que comprueban sus palabras y adelantó que será en las próximas horas cuando los publique, por lo que los seguidores del “Canelo” se han mantenido a la expectativa pues de ser cierto, el boxeador sumaría un nuevo escándalo a su amplia lista.

