Alfredo Adame rechaza a sus hijos, asegura su ex Mary Paz Banquells

Mary Paz Banquells, exesposa de Alfredo Adame, fue cuestionada sobre si sus hijos ya se comunicaron con su papá después de que este fuera golpeado y tuviera una fuerte lesión en el ojo, a lo que la actriz dio a conocer que lamentablemente están alejados del conductor, pues han sido rechazados. Estas declaraciones confirman que las cosas entre el polémico artista y su familia siguen muy tensas, pues a pesar de que tuvo problemas de salud debido a la pelea en la que se involucró, sus consanguíneos no hablaron con él.

Este jueves, la hermana de Rocío Banquells fue captada por reporteros a su salida de Televisa, en donde le preguntaron acerca de su exesposo, con el que estuvo casada por 25 años y tuvo tres hijos: Diego, Sebastián y Alejandro, quienes han puesto distancia con el que fuera conductor de Hoy durante inicios de los 2000, pues de acuerdo a las palabras de la artista constantemente han sido víctima de rechazo por parte de su padre.

Alfredo Adame rechaza a sus hijos

Al preguntarle sobre qué piensa ahora que Adame ha declarado que se está recuperando favorablemente tras su lesión en el ojo, Mary Paz aseguró que se siente contenta porque el ex presentador de televisión está recobrando su salud y que no haya sido nada grave, no obstante, destacó que sus hijos prefieren seguir lejos de su progenitor para no recibir más rechazos de su parte, como en otras ocasiones.

La actriz confirma que Adame sigue alejado de sus hijos Foto: Especial

“Es un tema donde ellos han sido rechazados. Entonces ¿Para qué se arriesgan a que sigan siendo rechazados? Ya mejor las cosas así están y en paz todos”, indicó, después de que un reportero le preguntara si Diego, Sebastián Adame y Alejandro, han buscado al actor, de 64 años, quien también ha despotricado contra su familia desde hace algún tiempo, por lo que al parecer las cosas no se han resuelto.

Asimismo, Banquells indicó que tampoco ha hablado con su ex marido, pues no tiene caso, ya que puede recibir agresiones por parte de él. Y es que desde que se separaron en 2017, Alfredo Adame ha hecho fuertes comentarios en contra de Mary Paz, pues la ha acusado de ser mentirosa y una mala persona, al igual que su familia, la cual fue formada por Rafael Banquells y la diva del Cine de Oro, Dina de Marco.

Al ser cuestionada sobre el por qué el ex conductor y galán de telenovelas se mete en tantos problemas, Mary Paz Banquells aseguró que es por su forma de ser: "Porque así ha sido y así es y le gusta todo eso (la polémica). Entonces, pues ¿Qué le puedes hacer? Cuando te gusta estar metido en broncas, siempre estás. Yo estoy muy tranquila, mis hijos también, así que, hay que saber vivir en paz”, aseguró.

En tanto, hace unos días Alfredo Adame confirmó que sus tres hijos con Banquells no se habían comunicado con él cuando fue la pelea a las afueras de su casa en la alcaldía Tlalpan. “Mi hija Vanessa (fruto de su primer matrimonio) sí, ya habló, y todo bien, los demás no sé nada, yo no responsabilizo a nadie, yo tengo con qué defenderme”, aseguró en una entrevista con Tv Azteca.

