Jin de BTS vendrá a Latinoamérica y llegará a México para despedirse del ARMY

Jin sorprendió al ARMY de Latinoamérica debido a que anunció que viajará a esta parte del mundo para despedirse de sus seguidores antes de entrar al servicio militar obligatorio en Corea del Sur. El miembro de BTS dará una de sus últimas presentaciones con su nuevo sencillo, que también marca su debut como solista, tras estar varios años junto a sus compañeros de la banda de k-pop.

Desde lunes, Jin ha acaparado la atención de los medios de comunicación a nivel internacional y de los fanáticos, debido a que su agencia BIGHIT anunció que él será el primer miembro de Bangtan en entrar el servicio militar y cumplir con sus obligaciones en su país, mientras que los demás integrantes irán haciendo lo propio dependiendo sus planes para lanzar su carrera de forma individual. No obstante, acaba de sorprender que uno de los primeros lugares que visitará para dejarse ver por última vez sea Argentina.

A penas a ese día de ayer, la agencia dio a conocer que lanzará la canción "The Astronaut", la cual marca su debut como solista, por lo que se convierte en el segundo miembro de BTS en debutar sin sus compañeros, después de J-Hope, quien hace unos meses lanzó "Jack in the box". El ARMY ya se está organizando para darle todo su apoyo durante este proceso, ya que será su último sencillo por un largo tiempo.

El artista entra al servicio a finales de octubre IG @jin

Jin se presentará en Argentina

La mañana de este jueves 20 de octubre, en la cuenta oficial de Twitter de la banda de k-pop Jin reveló que se presentará el 28 de octubre en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, sin embargo, no estará solo, pues se subirá al escenario del concierto que Coldplay dará en la capital. La banda le dio la canción de "The Astronaut" al idol, por lo que este show será uno de los más memorables para el artista y sus fanáticos.

Además, el concierto será el mismo día en el que se estrene la canción, pues durante la madrugada del 28 de octubre se liberará el sencillo. Al parecer el artista surcoreano, de 29 años, prefirió presentar "The Astronaut" en vivo y no en un show televisado como es muy común entre los cantantes de k-pop, además eligió un país de América Latina, lugar en el que ha estado pocas veces Bangtan.

Esta nueva noticia causa mucha emoción entre los miembros del ARMY, pero también nostalgia, pues será la última vez que Seokjin, nombre real del artista surcoreano, pise tierras latinas, ya que se irá al servicio militar por alrededor de dos años. Aún el idol no ha dado a conocer cuáles serán sus planes después de salir, pero se espera que se reúna con todos los integrantes de BTS hasta 2025.

Así es como Jin llegará a México

En tanto, todos los países podrán ver a Jin en el escenario del concierto "Music of the Spheres" en Argentina, incluyendo México, pues se transmitirá el mismo 28 de octubre en salas de cine de la república. En la página de Cinepolis ya se encuentra disponible el evento, sin embargo, aún la compañía no ha anunciado cuándo comenzará la venta de boletos y cuáles serán los sitios en los que se podrá ver.

