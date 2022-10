FOTOS: Megan Fox se luce con sombrero de peluche y blusa de escote pronunciado

Polémica, enigmática y bella, así es Megan Fox, quien en esta ocasión causó furor en redes sociales al compartir una serie de imágenes en las que hizo gala de su escultural figura al llevar una blusa de escote pronunciado que dejó al descubierto los atributos de la actriz, quien complementó su look con uno de sus ya característicos sombreros de peluche.

De hecho, en varios de sus últimos atuendos, Megan Fox ha utilizado este tipo de accesorios que le dan un toque invernal a sus looks más arriesgados, los cuales suelen incluir entalladas prendas, propias del estilo de vestir de quien protagonizó el videoclip musical de la canción que entonaron Rihanna y Eminenm en 2010.

En aquella época, Megan Fox pasaba una de sus mejores etapas, en la cual además de coronarse como una de las mujeres más sensuales del mundo, participó en diversos proyectos, siempre manteniendo la imagen de una joven sexy, misma que proyectó en "Diabólica Tentación", una de las cintas que encabezó.

Pero en esta ocasión, la manera en la que causó sensación Megan Fox fue con un atuendo en color negro, el cual ayudó a que el tono rojizo de su gorro de peluche terminara resaltando dentro de todo el el atuendo, el cual consiste en un pans negro y una escotada blusa en el mismo tono.

Aunque si miras con atención las imágenes publicadas por la estrella, podrás percatarte de que la blusa de Megan Fox en realidad es un traje de baño que la actriz utiliza a modo de blusa para descansar a la orilla del mar mientras lee un libro desde una hamaca, en la cual reposa cómodamente.

No obstante, en algunas de las pics, también podemos ver a Megan Fox lucir su belleza directamente desde la arena, en la cual no tuvo reparo en acostarse para en las selfies que compartió con sus seguidores, los cuales no dudaron en llenarla de halagos en los que destacaron lo bella que luce actualmente.

