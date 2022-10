Asesinan a la influencer brasileña Núbia Cristina Braga, así fue el crimen cometido en su propia casa

Núbia Cristina Braga era el nombre de una joven brasileña de 23 años que comenzaba a despuntar como influencer en el mundo digital, sin embargo, sus aspiraciones se vieron truncadas hace unos días atrás debido a que fue brutalmente asesinada en su propio domicilio, por lo que en esta ocasión te contaremos todo lo que se sabe al respecto de este lamentable homicidio que ha causado una gran conmoción en redes sociales.

La joven acaba de llegar a su casa cuando fue atacada a balazos. Foto: IG: nubia_cristina_braga

De acuerdo con los reportes de distintos medios locales, el homicidio de la bella influencer de 23 años ocurrió la noche del pasado viernes 14 de octubre, cuando la joven ligada al mundo de la moda, del cuidado personal y de los viajes regresaba a su casa luego de haber asistido a una estética donde se había sometido a diversos tratamientos de belleza pues desde ahí fueron grabadas las últimas historias que publicó en su perfil de Instagram donde ya acumulaba cerca de 60 mil seguidores.

Según los reportes, la joven llegó a su casa ubicada en el Barrio de Santa María en Aracaju, Sergipe (Brasil) alrededor de las 21:00 horas y a los pocos minutos un par de hombres que se transportaban en motocicletas llegaron a la propiedad y entraron por la puerta principal para abrir fuego directamente contra la también modelo hasta asegurarse de quitarle la vida para después emprender la huida a bordo de las motocicletas sin que nadie pudiera identificarlos o perseguirlos.

La influencer fue localizada sin vida al interior de su hogar. Foto: IG:

nubia_cristina_braga

Luego de recibir el reporte de los hechos, la policía acudió hasta el domicilio de la influencer únicamente para confirmar su deceso, mientras que los servicios periciales hicieron su trabajo para comenzar las investigaciones pertinentes y a su vez realizar el levantamiento del cuerpo, el cual, se desconoce si ya fue entregado a los familiares.

De momento, no hay una línea clara en la investigación sobre el asesinato de Núbia Cristina Braga y las autoridades que están a cargo de las diligencias no han revelado información sobre los datos recabados pues, aunque refirieron que ya tienen importantes avances, prefieren no alertar a los posibles responsables, por lo que la información seguirá siendo tratada de manera confidencial.

La influencer contaba con cerca de 60 mil seguidores en su perfil e Instagram. Foto: IG:

nubia_cristina_braga

Núbia Cristina Braga tenía dos cuentas en Instagram, en una de ellas realizaba publicaciones acerca de su vida personal y deleitaba la pupila de sus casi 60 millones de seguidores con sus mejores fotos dentro de su faceta como modelo, mientras que, en su segundo perfil, estaba más enfocada en ofrecer consejos de belleza, cuidado personal y hasta vendía ropa, en dicha cuenta ya acumulaba cerca de 10 mil seguidores.

Una vez que se dio a conocer la noticia de su asesinato, ambos perfiles se llenaron de mensajes honrando la memoria de Núbia Cristina Braga, además, cientos de sus seguidores han exigido a las autoridades que se actúe con celeridad en las investigaciones para localizar y castigas conforme a la ley a los homicidas de la bella influencer.

