Úrsula Corberó se proclama como reina de Instagram con una arriesgada sesión de fotos

Úrsula Corbéro es una de las mujeres del momento y ella lo sabe. La mujer del actor argentino “chino” Darín, cuanta con una belleza muy singular y no se nota que no tiene vergüenza de mostrarlo en las pasarelas, programas de televisión y redes sociales. Es que nuestra querida Tokio es una mujer muy decidida y le gusta entregar todo en cada producción.

En esta oportunidad, se la puedo ver en Instagram con una producción de fotos muy jugada. Lo que no queda claro es si las fotos fueron de producción propia o Corbéro las subió a las redes por parte de una campaña que está realizando. Lo que sí, sea una cosa u otra, se puede ver a la actriz de la casa de papel en poses muy sexys.

Úrsula Corbéro. Fuente: Instagram @ursulolita

Se trata de 5 fotos donde Úrsula Corbéro demuestra toda su belleza y también, una imagen muy jugada de sus pechos. Se sabe que la actriz española cree mucho en la libertad y que las mujeres no deben esconder nada y por eso, no sorprende que se animara a mostrase muy auténtica y como es ella, una diosa hecha mujer.

Otra imagen que muestra a Tokio con sus rasgos muy españoles, es una foto donde se anima al primerísimo primer plano. No todas las mujeres son capaces de hacer esa toma con la cámara fotográfica ya que, es imposible que se observen imperfecciones y sin dudas tendrás que retocar mucho la imagen.

Úrsula Corbéro. Fuente: Instagram @ursulolita

Esta producción que subió Úrsula Corbéro a Instagram ya cuenta con más de medio millón de me gusta. Además, varias personas (sobre todo influencer) no dudaron en comentar por ponerle el stickers de un fuego. En definitiva, no he hemos contado nada que no sepas pero si, te mostramos una imagen increíbles de nuestra Tokio.