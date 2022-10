"La Chilindrina" hace polémicas declaraciones sobre las personas morenas que la imitan

María Antonieta de las Nieves, mejor conocida por haber protagonizado el personaje de la "Chilindrina" en el mundialmente exitoso programa de televisión “El Chavo del 8” es recordada por todos como una dulce y traviesa niña de 8 años gracias a dicho personaje que trascendió en la cultura popular, en este sentido, la originaria de Nayarit es una de las mujeres más exitosas de la farándula mexicana, pues además de ser una artista destacada en la actuación, también ha forjado una gran trayectoria en el ámbito de la locución y el mundo empresarial.

Recientemente, la “Chilindrina” ha dado de qué hablar en redes sociales, esto luego de que el periodista de espectáculos Alex Kaffie, quien durante su columna semanal en El Heraldo de México titulada “Sin Lisonja” dio a conocer que María Antonieta acaba de ser contratada por una famosa plataforma de entretenimiento para protagonizar una serie de acción en la que va a personificar a una anciana de 80 años que es sicaria y trafica droga, lo que le brindará un papel que la saca de su zona de confort: la comedia.

Sin embargo, luego de revelarse esta noticia respecto al nuevo proyecto en el que trabajará la compañera del difunto Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, ahora María Antonieta ha desatado polémica luego de que hizo controversiales declaraciones respecto a la gente que la imita, pues incluso hay concursos que buscan a la mejor imitadora de la "Chilindrina".

No le gusta que la imiten personas de tez morena

Es de recordar que la exitosa artista escénica fue galardonada con un récord Guinness otorgado gracias a su trayectoria artística, al interpretar al personaje de la Chilindrina por 48 años, casi medio siglo en el que le ha dado vida a dicho personaje que en la trama original era hija de Ramón Valdés, conocido como “Don Ramón”, esto desde las primeras grabaciones de “El Chavo del 8”, en 1971, hasta la fecha.

Dentro de este contexto resulta sencillo imaginar cuánto amor y estima le tiene María Antonieta a dicho papel, sin embargo, durante un reciente encuentro con la prensa, la famosa de 71 años confesó que no le parece que su personaje sea mostrado al público a través de imitadores que lo hacen quedar mal, por ejemplo, quienes beben alcohol o sexualizan a la “Chilindrina”, sin embargo, el detalle que más ha dado de qué hablar entorno a estas declaraciones es que la actriz también señaló su molestia porque sea representada por alguien con una tez morena.

“Imagínate que una Chilindrina se está presentando con cerveza en mano, y además es un chico que no es chica, es un chico que se cree la Chilindrina, no, no, está fatal… Y después hicieron un concurso donde aparecieron seis chilindrinas blancas y una negra, no tengo nada en contra de los negros”, aseveró María Antonieta de las Nieves, sin imaginar que este último comentario ha desatado críticas y polémica en la que algunos internautas la han considerado racista. Tras emitir estas declaraciones, la actriz no se ha pronunciado nuevamente al respecto.

