Aracely Arámbula derrite la red con coqueta lencería negra

Aracely Arámbula acaparó la atención en redes sociales durante las últimas horas debido a que difundió una fotografía en la que mostró su lado más sensual pues resulta que la actriz y cantante nacida en Chihuahua presumió sus encantos luciendo un coqueto conjunto de lencería en color negro, por lo que, como era de esperarse, el nombre de la querida actriz de “La Madrastra” se hizo tendencia debido a los cientos de halagos que recibió y que le permitieron reafirmar que sigue siendo considerada como una de las mujeres más bellas de toda la farándula.

La fotografía en cuestión de Aracely Arámbula fue difundida a través de sus historias de Instagram donde de manera recurrente comparte diversos recuerdos de todos los proyectos en los que ha participado, tal como pasó en esta ocasión y pese a que no mencionó en qué telenovela fue tomada esta postal, esto no fue determinante para apreciar su imponente belleza física.

Aracely Arámbula causó un gran revuelo en redes sociales con esta postal. Foto: IG:

aracelyarambula

Para esta atrevida postal, Aracely Arámbula posó desde una lujosa habitación y pese a que solo se pudo ver desde la mitad de su torso hacía arriba, se pudo apreciar de forma clara que estaba utilizando un coqueto conjunto de lencería de encaje en color negro, el cual, tenía un escote más que pronunciado y por ello, la actriz pudo presumir sus encantos provocando más de un suspiro entre sus miles de seguidores.

Para lucir aún más seductora, Aracely Arámbula posó sosteniendo con una copa de champagne en la mano, además, en elemento que enloqueció a sus fans fue que en ese entonces la actriz tenía el cabello teñido de rubio y estaba utilizando un corte bob en diagonal, lo cual, resaltó la belleza de su rostro.

Aracely Arámbula es todo un fenómeno en redes sociales. Foto: IG:

aracelyarambula

Pese a que la fotografía de Aracely Arámbula fue difundida a través de sus historias de Instagram, la postal no tardó en llegar a otras plataformas y fue replicada por distintas páginas de fans de la ex pareja de Luis Miguel donde los halagos no se hicieron esperar y comenzaron a llegarle por decenas.

“Eres una diosa”, “La más hermosa de todas”, “Todo un bombón”, “Cada día te ves mejor”, “Como los buenos vinos” y “¡La sensualidad hecha mujer!” fueron algunos de los halagos que se llevó Aracely Arámbula.

Aracely Arámbula, en la cima del espectáculo

Fue alrededor del 2010 cuando Aracely Arámbula culminó las grabaciones de “Corazón salvaje” y desde entonces no había vuelto a grabar ninguna telenovela en México, por lo que su regreso a la pantalla chica nacional generó una gran expectativa, no obstante, solo bastaron unos cuantos capítulos de “La Madrastra” para que “La Chule” volviera a tomar su lugar de privilegio dentro de la élite del espectáculo pues dicha producción ha sido todo un éxito y se cree que una vez que culmine las grabaciones de este melodrama ya tenga otros ofrecimientos en puerta para seguir cosechando éxitos, no obstante, todavía no ha revelado cuáles son sus planes para el resto del año.

"La Madrastra" ha sido todo un éxito gracias a la actuación de Aracely Arámbula. Foto: IG:

aracelyarambula

