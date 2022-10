Aracely Arámbula, más bella que nunca, da clases de estilo en ajustado vestido

Aracely Arámbula es una cantante y actriz que es conocida por haber participado de una gran cantidad de telenovelas y que gracias a eso logró ganarse el corazón en los televidentes. Sin embargo, aumentó su popularidad cuando mantuvo un romance con Luis Miguel, con quien tuvo dos hijos y con quien hoy parece estar peleado. En su cuenta de Instagram y para demostrar que es una de las mujeres más lindas de todas a sus 47 años, enamoró a todos luciendo un ajustado vestido que causó furor.

A lo largo de su vida, Aracely Arámbula ha tenido muchas parejas y antes de conocer al padre de sus hijos, mantuvo un romance con el actor Pablo Montero. En una entrevista confesó que una de sus ex novias dejó algo importante en su vida y se trata de la protagonista de ‘La Madrastra’, en donde aseguró que estuvo a punto de pedirle matrimonio. Ambos compartieron elenco en ‘Abrázame si puedes’ y de acuerdo a lo manifestado por Montero: “En algún momento pensé en casarme con ella, pero no sé qué pasó. Cada quien agarró su rumbo, yo me fui a Miami a grabar un disco”.

Aracely Arámbula es una de las actrices más importantes de la televisión. Fuente Instagram @aracelyarambula

Aracely Arámbula tuvo posteriormente un romance con Luis Miguel, con quien llegó a contraer matrimonio y a vivir juntos. El Sol de México tuvo dos hijos con la actriz de 47 años. Sin embargo, la relación que el cantante tendría con los dos adolescentes no sería del todo buena, teniendo en cuenta que desde hace más de un año que no le pasa la manutención que le corresponde.

A través de su cuenta de Instagram donde posee más de seis millones de seguidores, Aracely Arámbula demostró porqué es una de las mujeres más hermosas de la televisión y mediante una historia se la puede ver luciendo un ajustado vestido que hacen resaltar sus increíbles curvas y un jugado escote que causó furor entre sus seguidores.

Aracely Arámbula se llevó todas las miradas con este ajustado vestido. Fuente Instagram @aracelyarambula

Se ha podido ver que Aracely Arámbula se ha hecho un cambio en su color de cabello y que lo tiene más largo. Por otro lado, la ex esposa de Luis Miguel no desaprovecha la oportunidad para compartir escenas de ‘La Madrastra’ donde es la principal protagonista y que significó el regreso a la televisión.