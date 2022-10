Gloria Trevi: ella es la actriz que podría interpretarla en su bioserie

Gloria Trevi goza de una larga trayectoria en la música y sus canciones siguen conquistando generaciones, sin embargo, hay algunos episodios de su vida que lograron opacar su exitosa carrera y que ahora podrían ser relatados en una serie que está bajo la producción de Carla Estrada, quien ya habría elegido a la protagonista.

Tal y como ha sucedido con otras producciones con polémicas celebridades cuyo pasado ha logrado ensombrecer su presente y futuro, la bioserie de la interprete de "Con los ojos cerrados" ha generado gran expectativa entre los fans, sobre todo por la actriz que dará vida a la cantante, de 54 años.

Gloria Trevi prepara todo para su bioserie. Foto: IG @gloriatrevi

Aunque surgió el rumor de que la serie de Gloria Trevi sería cancelada, la realidad es que la productora Carla Estrada habría optado por mantener los detalles con total hermetismo hasta ahora que la cuenta en Instagram “confesiones_de_famososof” reveló que sería la actriz Michelle Renaud quien realice el papel de la cantante.

Hasta el momento la información no ha sido confirmada, pero la actriz señaló en redes sociales que tenía un importante proyecto en puerta que la tenía “muy feliz”. “¡Les tengo una sorpresa! A ver si alguien adivina”, compartió en su cuenta de Instagram acompañado de una fotografía en la que aparece con un elegante look negro con botas altas.

¿Quién es Michelle Renaud?

La actriz, quien recientemente anunció su romance con el actor Matías Novoa, comenzó su carrera en la actuación a los cuatro años con la telenovela “Ángeles sin paraíso”, aunque fue su participación en “Rebelde” lo que dio un fuerte impulso a su paso por la televisión y le abrió las puertas a importantes proyectos.

También participó en “Camaleones” donde compartió créditos con Belinda, aunque no logró el éxito esperado su talento llamó la atención y fue así como obtuvo un papel en otros melodramas como “Llena de amor”, “Ni contigo ni sin ti” y “La mujer del vendaval”.

Aunque posee uno de los rostros más bellos de la televisión, la actriz reveló al inicio de su carrera lo mal que llegó a pasar debido a que no se sentía tan bella como otras famosas: “En mi casa me arreglaba para un casting, pero cuando llegaba a la televisora tal cual me sentina la mujer más fea. Yo veía a todas más hermosas, con mejor cuero y más guapas que yo”.

Michelle Renaud podría protagonizar bioserie de Gloria Trevi. Foto: IG @michellerenaud

