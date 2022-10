¡Pablo Lyle no es el único! Ellos son los famosos mexicanos que han estado en la cárcel

En las últimas horas, el nombre Pablo Lyle ha encabezado las listas de tendencias debido a que fue declarado culpable de haber cometido el delito de homicidio involuntario en contra del cubano Juan Ricardo Hernández en marzo de 2019 luego de que ambos se vieran involucrados en un conflicto de tránsito en el que el actor terminó propinándole un puñetazo que ocasionó que el hombre 63 años perdiera la vida días más tarde en un hospital, por lo que trascendió que el actor podría pagar una condena de hasta 15 años en prisión, sin embargo, el histrión no será la primera celebridad mexicana en pisar la cárcel, por lo que en esta ocasión recordaremos a las otras estrellas de la farándula que han perdido la libertad.

Lupita D’Alessio

En 1993, “La Leona Dormida” fue perseguida por las autoridades mexicanas acusada de evasión de impuestos y su detención fue sumamente publicitada en los medios pues se llevó a cabo cuando se encontraba en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde al menos 20 agentes de la policía federal la detuvieron para que respondiera ante la ley y antes de lograr un acuerdo, la cantante tuvo que pasar alrededor de tres meses en prisión.

Lupita D'Alessio pudo retomar su carrera tras este oscuro episodio. Foto: Especial

Gloria Trevi

Gloria Trevi estuvo casi cinco años en prisión en Brasil, luego de haber sido acusada de haber cometido los delitos de violación, rapto y corrupción de menores en colaboración de su entonces pareja, Sergio Andrade, quien fue uno de los productores más famosos y exitosos durante las décadas de 1980 y1990.

El caso bautizado en los medios como “El Clan Trevi-Andrade” fue sumamente sonado en su época y tras una extensa investigación Gloria Trevi recupero su libertad tras ser absuelta de todos los cargos, además, fue reconocida como una de las múltiples víctimas de Sergio Andrade.

Gloria Trevi ha hablado en diferentes ocasiones sobre lo que vivió en prisión. Foto: Especial

Celia Lora

En el año del 2010, Celia Lora acaparó los titulares de la prensa luego de verse involucrada en un accidente de tránsito en el que resultó un hombre muerto, por lo que la hija de Alex Lora tuvo que pasar alrededor de 100 días en el reclusorio de Santa Martha Acatitla mientras se resolvía su situación jurídica. Cabe mencionar que la exitosa modelo ha referido en diferentes ocasiones que hubo todo tipo de irregularidades en su caso y asegura que todo el show fue montado por un grupo de personas que buscaban beneficio económico y aunque recuperó su libertad, la también influencer quedó marcada por este desafortunado episodio.

Celia Lora ha referido que no la pasó tan mal durante su estancia en prisión. Foto: IG: celi_lora

Kalimba

En 2011, Kalimba pasó siete días en una prisión de Quintana Roo acusado de supuestamente haber abusado sexualmente de una menor de edad de nombre Daiana, sin embargo, las acusaciones en contra del cantante de OV7 no prosperaron debido a que no se encontraron pruebas que lo incriminaran y recuperó su libertad, no obstante, este escándalo afectó severamente su reputación y tuvieron que pasar varios años para que se desmarcara de este oscuro episodio.

Este escándalo persiguió a Kalimba durante varios años. Foto: Especial

Mario Bezares

El querido “Mayito” fue señalado como uno de los principales sospechosos de la muerte de Paco Stanley, su entrañable compañero de emisión y por ello, tuvo que pasar alrededor de un año en prisión, sin embargo, las autoridades no encontraron pruebas que confirmaran que estuvo involucrado en el ataque que le quitó la vida al emblemático conductor y pudo recuperar su libertad, no obstante, hasta el día de hoy no se han capturado a los verdaderos responsables.

Mario Bezares fue señalado como sospechoso de haber orquestado el asesinato de Paco Stanley. Foto: Especial

YosStop

Yoseline Hoffman, quien es mejor conocida como “YosStop” pasó alrededor de cinco meses en prisión preventiva luego de ser acusada de almacenar y distribuir material videográfico en el que se mostraba un abuso sexual en contra de una menor, no obstante, la influencer pudo llegar a un acuerdo reparatorio y obtuvo su libertad en diciembre de 2021.

La influencer tuvo que ofrecer disculpas públicas y pagó una fuerte cantidad como reparación del daño. Foto: Especial

