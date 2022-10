La mejor película de Robert Downey Jr. está en Netflix, es una joya del cine basada en hechos reales

Seres una de las personas que disfruta de películas asignadas al género drama y al mismo tiempo las producciones basadas en hechos reales, sin duda esta cinta estadounidense alojada en el catálogo de Netflix podría llenar tus expectativas. Se trata de una producción protagonizada por el famoso actor, productor y cantante estadounidense Robert Downey Jr., quien inició su carrera desde temprana edad, apareciendo en diversas producciones dirigidas por su padre, Robert Downey Sr. Fue precisamente gracias al trabajo de su padre que el famoso artista escénico decidió estudiar actuación en academias de Nueva York, pero posteriormente abandonó los estudios para enfocarse de lleno a su carrera artística.

Es de recordar que Downey ganó gran relevancia y reconocimiento luego de protagonizar la cinta “Chaplin” lanzada en 1992, en donde ganó un BAFTA y luego obtuvo nominaciones en los premios Oscar y los Globos de Oro. Bajo este panorama, el famoso ha participado en diversas producciones en las cuales ha destacado, tal como sucedió con Iron Man y Avengers, pero no solamente esa producción se ha posicionado como las favoritas de su público, sino que en Netflix existe una producción del famoso que ha destacado debido a que en ella se muestra como un actor sumamente versátil, al mismo tiempo que se trata de una producción icónica debido a su trama.

Una película que no te debes perder en Netflix

Se trata de la cinta “El solista”, o “The Soloist” por su título en inglés, es una cinta estadounidense, británica, francesa, misma que está basada en hechos reales, la cual además es dirigida por Joe Wright y es además protagonizada por Robert Downey Jr., quien se muestra como todo un personaje digno de destacar y con amplia distinción a lo que cómo se le ve habitualmente en otras películas comerciales.

El filme es protagonizado por Jamie Foxx y cuenta con un guion escrito por Susannah Grant, la cinta está basada en el libro “The Soloist: A Lost Dream, an Unlikely Friendship, and the Redemptive Power of Music”, el cual fue escrito por el periodista y columnista de Los Angeles Times, Steve Lopez. Dicha producción fue estrenada en Estados Unidos el 24 de abril de 2009 y desde su lanzamiento llamó la atención debido a la trama que presenta, la cual retrata una historia que aconteció en la vida real.?

“El solista” sigue la historia de Steve López (Robert Downey, Jr.) un periodista que atraviesa un mal momento creativo mientras trabaja para el diario L.A. Times, junto a su exesposa Mary (interpretada por Catherine Keener), quien es una exitosa editora de la publicación. Sin embargo, su monótona vida un día cambia rotundamente luego de que conoce a Nathaniel Ayers ( encarnado por Jamie Foxx), un indigente con esquizofrenia que toca su violín de dos cuerdas sentado bajo una estatua de Beethoven; a partir de ese momento sus vidas se unen para siempre, creando así una amistad que cambiará no solo la vida de Ayers, sino también la del mismo Steve López.

