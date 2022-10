¿Quién es Melina May, la vedette con la que Andrés García tuvo un hijo?

Fue en julio pasado, cuando la vedette Lyn May dio a conocer en un popular programa de televisión que el actor Andrés García tuvo un hijo no reconocido con una de sus colegas. Se trata de la vedette Melina May que alcanzó fama durante la década de los setenta.

Originaria de Torreón, Coahuila, Melina May llegó a vivir a la Ciudad de México desde muy pequeña bailando flamenco. A los ocho años comenzó a viajar por el mundo su primera gira fue por República Dominicana, Miami y Puerto Rico.

Melina, vedette exitosa

Ya de adolescente comenzó a trabajar en el cabaret "El Azteca", uno de los más reconocidos de su época, y después llegó al Teatro Blanquita, ahí conoció a Damaso Perez Prado, quien la contrató para una gira por Estados Unidos, Sudamérica y Japón.

Melina fue la primera vedette más joven contratada por Pérez Prado, por lo que el éxito le llegó pronto, al ser la primera vedette mexicana en internacionalizarse antes de la época del cine de ficheras. Y luego alcanzó la fama con varias películas mexicanas.

Melina es la única vedette que ha trabajado seis meses ininterrumpidos en temporada en el Teatro Blanquita, además, de hacer giras por Medio Oriente, Nueva York y Puerto Rico y haber trabajado tres años en Las Vegas, Nevada.

Melina es la ex posa oculta de Andrés García

En medio de una crisis de salud del actor, salió a la luz la existencia de Eric García, un supuesto hijo no reconocido, aunque la historia parece ser diferente.

En enero pasado, Melina y su hijo Eric dieron una entrevista al productor y director de cine Leonardo Favio, para su podcast Divas y Divos del Cine Mexicano, donde contaron todos los pormenores de su relación con Andrés García.

Melina aseguró que durante su juventud tuvo pocos romances, aunque varios hombres la cortejaron con joyas, flores e incluso autos. Sin embargo, Elvis Presley fue uno de los pocos con los que llegó a tener un noviazgo, aunque años después se casó con un empresario.

Matrimonio fugaz

La vedette declaró que conoció a Andrés García después de su divorcio, cuando compartieron créditos en una cinta. Más tarde hizo una obra de teatro llamada Las locuras del sexo con el actor y fue entonces cuando decidieron casarse, aunque su matrimonio solo duró tres meses. Melina y Andrés procrearon a Eric, que hasta hace poco era desconocido en el medio del espectáculo.

Eric García, el hijo no reconocido

Durante el podcast, Eric contó que pese a que fue un matrimonio fugaz sus padres siempre se llevaron bien, al grado que iban a recogerlo juntos a la escuela, pero Andrés siempre llamó la atención entre las madres de sus compañeros y maestras, lo cual era un poco incomodo para Melina.

Eric relató que por tal razón, vivió gran parte de su infancia encerrado entre el rancho en el Ajusco que tiene Andrés y el departamento de su madre Melina. Eric no profundizó en la relación que actualmente lleva con su padre, aunque dijo sentirse muy orgulloso de la labor de su madre.

De Erick se sabe que fue modelo e incluso fue imagen de Coca Cola en España, es actor y ahora trabaja en la Asociación Nacional de Actores.

