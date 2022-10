VIDEO: Andrés García ya cumplió su última voluntad, así fue el conmovedor momento

Desde hace un par de meses atrás, el estado de salud de Andrés García se ha ido deteriorando debido a que padece cirrosis hepática, enfermedad que le ha generado diferentes afectaciones y consiente de la gravedad de la situación, el legendario galán del cine mexicano aseguró que estaría viviendo sus últimos días de vida, no obstante, señaló que “no le teme a la muerte” y hasta dio a conocer su última voluntad, la cual, ya fue cumplida en parte, por lo que en esta ocasión te contaremos cómo fue el conmovedor momento.

Fue en un video para su canal de YouTube donde Andrés García señaló hace unas semanas atrás que una de sus últimas voluntades era que durante su funeral hicieran sonar la canción llamada “Los Casquillos de Sinaloa” y manifestó que quería que fuera interpretada por Germán Lizárraga y su banda “Estrellas de Sinaloa” pues dicha versión también le gusta a su actual esposa, Margarita Portillo.

Tras manifestar su última voluntad, el hijo Don Cruz Lizárraga, fundador de la Banda El Recodo, decidió ir a visitar personalmente a Andrés García en su casa de Acapulco y acompañado de su banda le interpretaron al legendario galán la canción llamada “Los casquillos de mi cuerno” y el momento quedó plasmado en un video clip que hace apenas unos días fue estrenado.

En las imágenes, Andrés García, quien hace unos meses fue relacionado con Karely Ruiz, se mostró más que feliz por haber recibido este gran detalle por parte del hermano de Poncho y Joel Lizárraga, quienes también se encargaron de grabar una nueva versión de la canción, en la cual, se escucha la dedicatoria especial para el famoso actor de películas como “Chanoc”, “Manaos” y “La llamada del sexo”.

Luego de que se publicara este video, Margarita Portillo tuvo un encuentro con distintos medios, el cual, aprovechó para agradecer públicamente a Germán Lizárraga por el enorme detalle que tuvo con su esposo pues aclaró que el talentoso músico sinaloense no cobró ni un solo peso por ir a cantarle a Andrés García hasta su casa.

“Llevamos muchos años escuchando esa canción. Era el deseo de Andrés que cuando él se vaya de este mundo, le tocaran esa canción. Don Germán se enteró y le dijo que se la quería cantar en vida. Todo mundo me preguntó que cuánto me costó, pero yo no tengo dinero, mi bolsillo no da como para pagar eso, fue un regaló”, sentenció Margarita Portillo.

Andrés García asegura que no temerle a la muerte. Foto: Especial

Actualmente, Andrés García se encuentra recuperándose en la comodidad de su casa luego de haber sido hospitalizado en diferentes ocasiones durante los últimos meses en los que además de tratar su cirrosis, también sufrió diferentes caídas que le provocaron múltiples lesiones, no obstante, en sus últimas apariciones públicas el actor reiteró que siente que su muerte se aproxima, pero se mostró tranquilo pues está seguro de que hay “otra vida”, además, mencionó que le gustaría que se hiciera una serie sobre su vida, pero manifestó que le gustaría supervisarla pues quiere que sea un trabajo tan excepcional como lo fue su carrera, con la cual, obtuvo fama mundial.

