Andrés García dedica coqueto mensaje a Adamari López: “Muñequita preciosa”

Andrés García atraviesa por una difícil recuperación debido a las complicaciones de salud derivados de la cirrosis hepática que le fue diagnosticada, pese a ello el actor le envió un coqueto mensaje a Adamari López con el que le expresó a la conductora su admiración.

Recostado en su cama, la estrella de “Pedro Navaja” envío un saludo al equipo de Telemundo y aprovechó el momento para llenar de halagos a la conductora puertorriqueña: "Deseo lo mejor para todos, y sobre todo a Adamari López que es la muñequita preciosa más linda que tiene Telemundo, le deseo lo mejor para este año y para el que viene”.

López no dudó en responderle al exgalán de telenovelas y le envió un cariñoso mensaje a través de sus historias en Instagram: “Un abrazo y todo mi cariño para ti Andrés García. Salud, bendiciones y gracias por tus lindas palabras”.

Durante una entrevista para el matutino “Hoy”, Andrés García señaló que la muerte es igual a las mujeres: “Hay que verla como una mujer hermosísima, que son casi muy parecidas a la muerte. Las mujeres hermosísimas las miras a la cara y te terminan matando, te mata su belleza, la muerte es igual, entonces mirándola a la cara ya no le es tan fácil a ella acceder a ti”.

Salud de Andrés García

La esposa del actor, Margarita Portillo, reveló en entrevista para “Ventaneando” que García sufrió otra caída en su casa cuando al azotar la puerta perdió el equilibrio, aunque en esta ocasión no fue necesario hospitalizarlo como sucedió hace algunas semanas cuando él aseguró que podría estar muy cerca de la muerte.

“Amigos, quizás estemos viviendo los últimos días de Andrés García porque se siente muy enfermo y muy débil (…) Quiero con toda amabilidad y cariño del mundo advertirles a los jóvenes y a los no tan jóvenes sobre la cirrosis hepática, a mi me acaba de dar”, fue parte del mensaje con el que causó gran preocupación a sus fans.

Tras los momentos de alarma, el actor reapareció y aseguró estar resucitando debido a que su salud a mejorado, incluso, bromeó sobre los cuidados de su esposa durante su complicada enfermedad: “Yo me siento entre azul y buenas noches porque Margarita me pega (...) me cuida muy bien, me trata muy bien”.

