Martha Higareda enciende la red con arriesgado escote

Martha Higareda se volvió a confirmar como una de las artistas mexicanas más hermosas que roba miradas en Hollywood. Con una publicación en su cuenta de Instagram, donde la siguen millones de fans, la actriz encendió la red al lucirse con un look de arriesgado escote que la hizo recibir miles de "likes" y piropos, pues a la bella tabasqueña le llovieron los halagos tanto de sus admiradores como de su pareja, quien no dudo en reaccionar a la postal.

La actriz, que lleva varios años viviendo en Estados Unidos donde ha grabado películas y series, sorprendió a sus seguidores al compartir una fotografía en la que se dejó ver con un atuendo atrevido y revelador, instantánea que se une a sus recientes publicaciones en las que se lució en bikini, confirmando que no sólo es una de las más bellas del espectáculo, también con el mejor estilo para presumir su silueta en cualquier ocasión.

Martha Higareda se luce con look de arriesgado escote

La famosa actriz, de 39 años, compartió en la popular plataforma "de la camarita", una imagen que dejó boquiabiertos a sus fans, pues Higareda se dejó ver con un atuendo de escote pronunciado, y aunque no se puede ver por completo su look, con sólo mostrar esa foto ya ha ganado miles de corazones por parte de sus fieles admiradores, quienes no pierden la oportunidad de dedicarle de bellas palabras.

Martha presumió look de arriesgado escote. Foto: IG @marthahigaredaoficial

"Por aquí pasando a saludar. Que te emociona hoy?", fueron las palabras con las que Martha acompañó las imágenes que pronto causaron furor entre sus millones de seguidores en Instagram, logrando recibir cientos, entre los que destacan el de su pareja, Lewis Howes, ex jugador profesional de fútbol, conferencista y un consultor, quien reaccionó a la publicación con un "wow", seguido de emojis de flamas.

"Cada día más hermosa, te amo", "Que chulada", "Una obra de arte", "La más hermosa", "que mujer tan sexy y hermosa una diosa", "Que mujer extraordinaria" y "Muy linda", son sólo algunos de los cientos de mensajes que sus seguidores dejaron en la publicación que también ha logrado llegar a los 151 mil "me gusta".

En la fotografía se puede ver a la bella actriz, que cumplió 39 años hace unos meses, sentada en un sofá de color azul, y vistiendo un corpiño que llama la atención por su color vino y el diseño de su escote, ya que tiene copas estructuradas que lo convierten en un estilo arriesgado, pero que Higareda supo llevar para lucir perfecta y sensual.

La actriz conquista con su belleza. Foto: IG @marthahigaredaoficial

Martha es una de las actrices mexicanas que decidió probar suerte en el cine de Hollywood, teniendo ya importantes participaciones, con películas como "Lies in Plain Sight" y "McFarland, USA", también en algunas series entre las que destcab: "Steven Universe", "Altered Carbon" y "Queen of the South".

Higareda, originaria de Tabasco, es una de las artistas consentidas del medio del espectáculo en México, pues ganó fama desde que era una adolescente con su participación en exitosas cintas, siendo "Amarte Duele" una de las más recordadas por su público. Ahora, después de 20 años, sigue conquistando con su belleza, sobre todo cuando se trata de looks reveladores y arriesgados como el que presumió en su cuenta de Instagram.

SIGUE LEYENDO:

VIDEO | Martha Higareda enciende la red bailando en atrevido look negro de arriesgado escote

Martha Higareda: 3 bikinis modernos con los que paraliza la red