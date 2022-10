FOTOS | Vanessa Claudio impacta con atrevido vestido con prolongadas aberturas

Encontrar un balance entre lo tierno y lo sexy suele ser algo difícil de lograr, sin embargo, Vanessa Claudio es una experta en generar looks de este estilo, con los cuales, además de hacer gala de su pasión por la moda, demuestra que los colores pastel no están peleados con la sensualidad.

Esto en atención a que tal y como pasó en su último cumpleaños, la conductora de "Al Extremo" nuevamente destacó en redes sociales por su manera de utilizar la tendencia de los colores pastel en vestidos llenos de glamour y elegancia, mismos que tienen una serie de detalles que resaltan el erotismo de la silueta femenina.

Y en esta ocasión, fue el color azul el que la exreina de belleza eligió para posicionarse como la más chic de Instagram, red social en la que compartió una serie de fotografías donde podemos verla luciendo un largo y sexy atuendo de infarto, el cual complementó con una serie accesorios llenos de brillo.

Vanessa Claudio presumió su silueta con este increíble vestido azul

El vestido elegido por Vanessa Claudio lleva una serie de aberturas laterales que se extienden desde su abdomen hasta el término de la tela de su falda, la cual al estar expuesta al viento propio de las sesiones de fotos, se luce bailando al rededor de la conductora.

No obstante, la parte superior del sexy vestido de Vanessa Claudio también es digna de ovación, pues no solo mezcla el encaje con la tela de algodón, sino que involucra un interesante escote que termina por coronar a la puertorriqueña como la más bella de la televisora de Ajusco.

Vanessa Claudio impactó en redes sociales con este look sensual

Por si esto fuera poco, la joyería elegida por la exintegrante de "Venga la Alegría" le da un toque sutil y elegante al outfit final de la modelo de 39 años de edad, quien incluso cuidó su manicura, la cual hace juego con su look pastel.

Y en relación a su peinado, Vanessa Claudio optó por llevar el cabello alaciado de la parte superior de la nuca, mientras que el largo de su melena llevaba una sutiles ondas que hacían que el look no perdiera el volumen otorgado por la falda del icónico vestido, que si bien no dejó ver en su totalidad el calzado elegido para lo ocasión, al menos permitió ver que se trataba de unas sandalias en tono platinado, un color que estará en tendencia el próximo invierno.

¿Te gusta este look de Vanessa Claudio?

