Sin Bandera triunfa en la Arena CDMX

Octubre arrancó con una oleada de romanticismo y nostalgia en la capital mexicana, pues este sábado la Arena CDMX recibió a uno de los duetos más importantes y queridos de la música en español, de trata de Sin Bandera, agrupación argentino-mexicana formada por el argentino Noel Schajris y el mexicano Leonel García.

El evento arrancó en punto de las 21:00 horas con el cantante mexicano San Vargas, quien aperturó la noche con una serie de covers de baladas románticas que han hecho historia. Luego de 45 minutos el momento más esperado de la noche se llegó, las luces de desvanecieron y sobre el escenario aparecieron los icónicos artistas estelares.

Los artistas consintieron a su publico después de años de no presentarse en la CDMX

El recital arrancó con una fuerte energía y entre gritos Noel Schajris en compañía de Leonel García aparecieron en el escenario, los primeros temas fueron “Mientes tan bien”, “Tócame” y “Dime que sí”.

En este último tema una pareja en el público aprovechó para comprometerse en matrimonio, celebrando así al amor y a la música en una noche repleta de recuerdos con el sentimental dueto que nació hace 22 años.

Durante el concierto una pareja se comprometió

Leonel García, integrante de Sin Bandera, es fiel a sus creaciones

Con más de tres décadas en la escena musical, Leonel García considera que a medida que cobra consciencia sobre la muerte, sus palabras y música tienen otro poder, mismo que lo acompaña en cada tema y que le gusta defender.

“A veces lo que un músico realiza no es lo que busca la gente de la Academia y de todas maneras debes mantenerte fiel a lo que haces. Que no sea lo mismo, porque sino toda la música sería igual, por eso la diversidad es importante y hay que defender desde la trinchera de cada artista, el estilo”, afirmó el compositor.

Bajo esta filosofía, hizo su primer EP acústico, un material en el que se desnuda por completo para coquetear con el soul y el R&B, dos géneros en los que se siente cómodo trabajando. García debutó en los 90 como compositor, escribiendo letras para Luis Miguel o Ernesto D’Alessio, pero cobró éxito una década después como parte del dúo Sin Bandera, con Noel Schajris, y tardó 10 años más para lanzarse como solista, desde entonces no deja de tocar.

Quiere envejecer haciendo música, renovándose para llegar a las nuevas generaciones, tal como lo hace el ex integrante de The Beatles, Paul McCartney. “Con el tiempo que he estado haciendo esto, puedo decir que amo mucho más lo que hago ahora que antes. Cada día me enamoro más de cantar.

Sueño con envejecer haciendo música, viajando todos los años con shows, porque veo que artistas de 70 años lo hacen y eso sólo es porque logran evolucionar”, agregó el intérprete mexicano en entrevista.

SIGUE LEYENDO

Sin Bandera agradece a familia de Debanhi y se pronuncia contra la violencia a las mujeres

A Noel Schajris la distancia le funciona para componer 'Entre las Nubes' con Guaynaa

Mejora su inglés: Noel Schajris busca crecer su carrera en el mercado anglosajón