A Noel Schajris la distancia le funciona para componer 'Entre las Nubes' con Guaynaa

El músico Noel Schajris integrante del dúo Sin Bandera aseguró que la distancia siempre le ha funcionado y es por eso que su nuevo tema “Entre las nubes”, habla sobre un amor lejano.

“Conocí a Guaynaa en Miami y me comentó que quería entrarle a las baladas, y le dije que ese era mi mero mole, y le propuse la temática de hacer una canción de amor a distancia, porque es una fórmula que me ha servido”, dijo el cantante en entrevista con El Heraldo de México.

El compositor aseguró que la conexión con Guaynaa fue inmediata, “le propuse buscarle la vuelta a ese sentimiento de estar lejos de alguien que amas, porque me funcionó con los temas, “Kilómetros” y “No veo la hora”, ya que él me comentó que estaba sufriendo por viajar tanto, y me acuerdo que eso me pasó hace 20 años cuando estábamos en Sin Bandera, vivíamos en un avión, y por eso me identifiqué”, dijo.

Aunque el cantante naturalizado mexicano también aceptó que aunque sigue viajando mucho por motivos de trabajo, ha tratado de estar tranquilo por su familia, “ahora tengo que ser papá de tres hijos, pero aún así me encantó la imagen de estar mirando por la ventana del avión e imaginando a esa persona que extrañas; hicimos la canción en dos horas, en FaceTime, yo en México y Guaynaa en Miami”.

El tema fue hecho a distancia, a lo que reflexionó, “es algo que siempre nos toca el corazón, y sobretodo en los últimos tiempos, pero estoy convencido que el elegir ese tema, una vez más, fue la decisión correcta.”

Schajris cumple 20 años de trayectoria y lo celebrará con una gira por varias ciudades de Estados Unidos, en donde piensa invitar a Guaynaa.

DATOS

El video de “Entre las nubes” fue filmado en el centro de Los Ángeles.

Bajo la dirección de la brasileña-mexicana Adriana “Chica” Barbosa.

El 29 de octubre inicia una gira en varias ciudades de Estados Unidos.

En su concierto en Miami quiere tener de invitado a Guaynaa.

También pasará por Washington, Nueva York, Montreal y Toronto.

POR NAYELY RAMÍREZ MAYA

MAAZ