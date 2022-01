Entre el Ejército y el cabaret: ellos son los padres de Niurka Narcos "La mujer escándalo"

Niurka Marcos Calle, "la mujer escándalo", una de la vedettes más reconocidas en México y una de las figuras más amadas de internet es ahora una de las mujeres más hermosas y envidiadas de la farándula. Desde muy joven se dio cuenta que su vocación era la danza y, desde que lo descubrió, jamás dejaría los escenario.

La cantante y bailarina nació el 25 de noviembre de 1967 en La Habana, Cuba, donde vivía con su familia. Su padre, Carmelo Marcos, era mayor de la Marina Revolucionario, un trabajo que le permitió en muchas ocasiones brindarle a su familia una vida acomodada y hasta con más lujos de lo común.

Desde su juventud, Niurka Marcos se caracterizó por ser una mujer independiente, por eso, cuando su padre se alejó completamente de la familia, la ahora vedette. Su madre, Celestina Calle, dedicó parte de su vida a su familia y se encargó de cuidar de su hija cuando esta fue contratada como una de las grandes estrellas del cabaret en Cuba.

Padres Niurka Marcos (Foto: Especial)

La propia Niurka Marcos relató a Historias Engarzadas que, aunque quiso, la constante presencia de su madre nunca la dejó caer en escenas turbias. "Mi mamá me esperaba afuera a las dos tres de la mañana, cuando yo terminaba. Ella me esperaba afuera", comentó la cubana.

Su madre, por su parte, recordó para el programa que ella siempre la estaba defendiendo y la iba a buscar para que no llegara sola en la madrugada. "Mi mamá siempre me pisaba los talones, creo que fue una de las razones por la cual yo nunca me prostituí, nunca me metí drogas, ni nunca nada", señaló.

Tras una prolífica carrera en La Habana, y a diferencia de lo que muchos piensan de la vedette, Niurka Marcos llega a México a trabajar en El Tropicana, donde conoce a uno de sus grandes amores: Federico, un hombre que le pidió que volviera a México

Ella lo dejó todo, abandonó su carrera para entrar de lleno al matrimonio y se llevó una tremenda decepción. Desde entonces Niurka Marcos pasó una gran cantidad de desilusiones. Sin embargo, terminó por abandonar a ese marido y construyó durante toda su vida una de las carreras más reconocidas de la época.

Niurka Marcos se casó en dos ocasiones más, una con Yanixán Texido en 2007 y otra con Juan Osorio en 1998. De sus grandes amores surgieron Emilio Osorio, conocido actor mexicano que ha protagonizado reallitys como "¿Quién es la máscara" y su hija Romina Marcos, cantante que se ha hecho muy popular en redes sociales.

