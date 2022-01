El drama vía streaming esperado con la cuarta temporada de 'Succession'

El actor estadounidense Alan Ruck cumplió 35 años de carrera desde su debut en Broadway, desde ese día sus papeles se concentraron en formar parte del elenco de historias dramáticas y alguna que otra comedia, pero en 2016 fue elegido como uno de los protagonistas de la serie de streaming Succession, una comedia dramática que ha conquistado premiaciones.

Con la confirmación de una cuarta temporada Ruck asegura que esta serie es el trabajo que tanto esperaba, “he hecho algunos dramas y también comedia, especialmente al principio. Y les he dicho a otras personas que realmente he estado esperando algo como esto durante unos 30 años. Hace muchos años hice un piloto para un programa de la cadena, un programa de la NBC, sobre fotoperiodistas en la guerra de Vietnam, tenía un sentido del humor oscuro similar, pero no se realizó”, dijo en entrevista

Ruck interpreta a Connor Roy, miembro de la familia que protagoniza la historia, pero el actor confiesa que estuvo a punto de rechazar el papel, “casi no lo hago, ya que trabajaba en Chicago con Geena Davis en la adaptación de la serie de televisión El exorcista, pero quería pasar más tiempo con mi familia, entonces mi manager me llamó para ir a una audición de un programa de HBO y le dije a mi agente que no podía hacerlo porque mi familia me necesitaba, me insistió, hice el casting y pues aquí estoy”.

Succession, creada por Jesse Armstrong, ofrece un inquietante panorama de relaciones familiares y traiciones; también una producción que para muchos críticos ha contribuido a convertirla en uno de los mejores dramas de la pantalla actual.

“Creo que es realmente genial que tengamos a todos estos británicos en la sala de escritura, porque la gente de Europa tiene una perspectiva diferente sobre lo que sucede en Estados Unidos, así que es bueno un ojo externo”, agregó.

Para Alan, el darle forma a su personaje no ha sido complicado, “los escritores son geniales, te dan pistas, puedes usar tu imaginación y completar los espacios en blanco e imagina qué es eso”.

Sobre la fascinación que causan los malos de la historia aseguró, “al público le encanta odiarlos, ya que se descubre que muchos son nobles”.

A DETALLE

Se estrenó el 3 de junio de 2018 en la plataforma de HBO.

Fue creada por Jesse Armstrong, con Will Ferrell y Adam McKay.

El 13 de diciembre se emitió el último episodio de la tercera temporada.

El rodaje de la cuarta entrega se dice que empezará en junio de 2022.

POR NAYELY RAMÍREZ MAYA

