¿Camila Cabello y Shawn Mendes regresaron? FOTO juntos desata rumores

Los rumores del regreso de que Camila Cabello y Shawn Mendes comenzaron a inundar las redes sociales, pues los artistas fueron captados paseando juntos. Los cantantes terminaron su romance a penas en el mes de noviembre del 2021, sorprendiendo a sus fans, ya que parecían ser una pareja muy estable.

Los intérpretes de 'Señorita' formaron una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento debido a que constantemente se daban muestras de afecto en público. El cantante de éxitos como 'There's Nothing Holdin' Me Back' se mostraba muy enamorado de la originaria de Cuba, mientras que ella también era muy cariñosa.

¿Por qué terminaron Camila Cabello y Shawn Mendes?

La última vez que fueron vistos juntos fue durante las festividades de Día de Muertos, pues Camila y Shawn decidieron pasar unas vacaciones en la ciudad de Oaxaca, en donde además de disfrutar de la comida y las tradiciones, se animaron a hacer tortillas y aprendieron a utilizar el metate.

No obstante, días después el canadiense y la ex miembro de Fifth Harmony anunciaron su ruptura por medio de sus cuentas de Instagram en donde colocaron un corto comunicado.

“Hola chicos, hemos decidido terminar con nuestra relación romántica pero el amor del uno por el otro como seres humanos está más fuerte que nunca. Empezamos nuestra relación como los mejores amigos y continuaremos siendo los mejores amigos. Apreciamos el apoyo desde el principio hasta lo que viene. Camila y Shawn”, se leía en el escrito.

Camila Cabello y Shawn Mendes desatan rumores de reconciliación

El medio estadounidense TMZ, captó a Shawn Mendes y Camila Cabello caminando por las calles de Miami, mientras paseaban a Tarzan, el Golden Retriever que adquirieron cuando aún estaban juntos. Las imágenes hicieron que los fans comenzaran a especular una posible reconciliación durante este 2022.

Hasta el momento ninguno de los cantantes han confirmado o desechado la versión de su regreso, sin embargo hay muchos seguidores que afirman que Mendes y Cabello tienen una excelente relación y se han convertido en buenos amigos, por lo que es común verlos juntos.

