Adamari López ¿manda indirecta a Toni Costa tras dejarla plantada en Navidad?

Adamari López podría haber mandado una indirecta a su ex Toni Costa tras dejarla plantada en Navidad, pues no pasó esas fiestas tal y como habían acordado. La conductora subió un video a sus redes sociales en donde de forma divertida dice un famoso dicho que le podría caer como "anillo al dedo" al bailarín.

Después de 10 años de matrimonio y una hija de por medio, Alaïa, la pareja anunció su ruptura en mayo del 2021. Aunque no dieron a conocer los detalles se especuló que esto se debió a una supuesta infidelidad por parte de Costa, sin embargo, ambas figuras del espectáculo salieron a desmentir esta versión y pidieron a los medios que no se difundieran esta clase de rumores para proteger a su pequeña de 6 años.

A pesar de difícil situación, Toni y Adamari han llevado una buena relación por el bien de Alaïa, pues el bailarín ha asistido a su fiesta de cumpleaños y otros eventos familiares. De hecho, fue el artista de 38 años quien reveló que pasaría la Noche Buena y Navidad con su hija, sin embargo los planes cambiaron a última hora.

¿Por qué Toni Costa no pasó Navidad con Adamari López?

Fue el mismo 24 de diciembre cuando Costa anunció por medio de sus historias de Instagram que había dado positivo a Covid-19, por lo que prefirió no asistir a la cena junto a la protagonista de 'Amigas y Rivales', pues no quería exponerla, mucho menos a su pequeña.

No obstante, el originario de Valencia, España, pudo ayudar a Santa Claus con algunos regalos y tratando de seguir todas las medidas de seguridad dejó algunos presentes para la hija de la conductora de 'Hoy Día'.

¿Qué le dijo Adamari López a Toni Costa?

A pesar de que parecía que la estrella de Telemundo entendió la situación, ahora sus fans creen que le está mandado indirectas a Toni Costa, sobre todo después de que se especulara que está comenzando una relación con Evelyn Beltrán, una famosa tiktoker e influencer.

La actriz de telenovelas subió un reel a su cuenta de Instagram, (que puedes ver aquí) con un divertido audio que modifica una famosa frase. "Si la montaña no va a Mahoma, pues Mahoma no le va a andar rogando; pues me busco otra pinche montaña ya, ni que fueras la única pinche montaña; es más, yo ni pinches Mahoma me llamo", dice en la cómica grabación que ya tiene casi 70 mil 'likes'.

